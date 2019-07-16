ЖКХ
В России может измениться схема оплаты за вывоз мусораToDay News Ufa вчера в 08:05
В России собираются изменить схему оплаты за вывоз мусора. На данный момент рассматривается новый способ расчёта стоимости.
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с чего всё началось
Новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей рассматривают в правительстве, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Оплату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, назвали прогрессивной и шагом вперед.Телеканал 360°вчера в 06:01
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:01, Вашингтон
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