Транспорт

В России могут значительно сузить парковочные места, пишут СМИРИА Новости 21:28

В российских городах могут значительно сократить минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей, пишет газета "Известия" со ссылкой на руководителя проектно-технического комитета "Удобная дорога" при Росстандарте Александра Шумского.
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с чего всё началось

Все по-тесному: в городах хотят сузить парковочные места

Минимальные габариты парковочных мест для легковых автомобилей могут уменьшить на 0,5 м в ширину и почти на столько же –– в длину, рассказал «Известиям» руководитель проектно-технического комитета «Удобная дорога» при Росстандарте Александр Шумский.
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