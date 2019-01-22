Экономика
В России могут запретить взыскивать долги с социальных выплатВосток-Медиа вчера в 08:45
Как правило, судебный пристав-исполнитель не знает, откуда поступили средства на счет должника, и часто взыскивает социальные выплаты. Законопроект обяжет приставов, которые собираются взыскать имущество должника, предварительно получать информацию о назначении платежа в налоговых органах и банках.
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Принятия данного закона ждут люди. Он позволит защитить граждан. Эта инициатива подробно прорабатывалась между первым и вторым чтениями законопроекта. Были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь Центрального Банка РФ, чтобы предложенный поправками механизм работал эффективно.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ вчера в 03:19
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Вячеслав Володин: запрет на взыскание с социальных выплат защитит граждан
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