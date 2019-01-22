Экономика

В России могут запретить взыскивать долги с социальных выплатВосток-Медиа вчера в 08:45

Как правило, судебный пристав-исполнитель не знает, откуда поступили средства на счет должника, и часто взыскивает социальные выплаты. Законопроект обяжет приставов, которые собираются взыскать имущество должника, предварительно получать информацию о назначении платежа в налоговых органах и банках.
Читать в источнике
Вячеслав Володин
Принятия данного закона ждут люди. Он позволит защитить граждан. Эта инициатива подробно прорабатывалась между первым и вторым чтениями законопроекта. Были учтены замечания профильных ведомств, в первую очередь Центрального Банка РФ, чтобы предложенный поправками механизм работал эффективно.
— Вячеслав Володин, российский политикГосударственная Дума РФ вчера в 03:19

Подробнее о событии

В Госдуме прокомментировали поправки в закон «Об исполнительном производстве»

RT на русскомвчера в 07:16

Запрет взыскания соцвыплат рассмотрят во втором чтении 22 января

Известиявчера в 01:00

Несгораемая сумма

Российская газетавчера в 04:38

Госдума приняла проект о запрете списания приставами со счетов социальных выплат

РЕН ТВвчера в 03:52

Приставам запретят удерживать деньги с пенсий и пособий

Парламентская газетавчера в 06:15

Приставам запретили взыскивать долги с социальных выплат граждан

Комсомольская правдавчера в 04:42

Вячеслав Володин: запрет на взыскание с социальных выплат защитит граждан

Государственная Дума РФвчера в 03:19
Показать все источники
Автоматически обработано 7188 источников, обновлено в 01:13, Ашберн
Экономика

Владельцам электроплит отменят льготы на электричество

Минэкономики предложило реанимировать проект социальной нормы потребления электроэнергии.
Обновлено вчера в 22:41
Авто

«Яндекс» выпустил свой бортовой компьютер для автомобилей

Интернет-компания "Яндекс" выпустила собственный бортовой компьютер для автомобилей с предустановленной мультимедийной системой "Яндекс.Авто" с голосовым управлением и сервисами "Яндекса".
Обновлено в 01:01
Происшествия

Экипаж рассказал о состоянии пытавшегося угнать самолет пассажира

У пассажира «Аэрофлота», которого подозревают в попытке захватить рейс Сургут-Москва, не было признаков алкогольного опьянения.
Обновлено вчера в 21:21
Авто

Renault показал обновленный ситикар Twingo

Компания Renault представила обновленный хэтчбек Twingo.
Обновлено вчера в 08:39
Хоккей

Овечкин стал десятым игроком в истории НХЛ по количеству хет-триков

Обновлено в 01:03
Происшествия

Горевшие в Керченском проливе танкеры были под санкциями США

Обновлено в 00:04
Политика

Протестующие в Венесуэле сожгли статую Чавеса

Участники протестов в Венесуэле сожгли статую бывшего президента страны Уго Чавеса в штате Боливар.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия

Появилось видео конфликта Виторгана и Богомолова из-за Собчак

В ролике, размещенном РЕН ТВ, можно заметить, как в заведение в центре Москвы 21 января вечером заходит Виторган и просит официантку провести его к столику, где Богомолов, предположительно, сидел с супругой актера - телеведущей, актрисой, бывшим кандидатом в президенты России Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 11:33
Общество

Умер писатель-фантаст Михаил Ахманов

Обновлено в 00:49
Происшествия

Двое погибли при крушении Ту-22М3 в Мурманской области

Бомбардировщик был без боекомплекта. Крушение Ту-22М3 произошло во вторник, 22 января, при заходе на посадку на авиабазе Оленья.
Обновлено вчера в 06:50
Наука

В человеческих костях нашли ранее неизвестный тип кровеносных сосудов

Обновлено вчера в 21:23
Экономика

Импортеры начали поднимать цены на алкоголь

Компания Simple, входящая в топ-5 крупнейших импортеров тихих и игристых вин в России, подняла цены на свой ассортимент, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ее письмо в адрес клиентов и партнеров.
Обновлено вчера в 21:50
ЖКХ

В Твери из-за аварии без тепла остались 16,7 тыс. человек

В Твери из-за прорыва магистрального трубопровода без теплоснабжения остались 55 жилых домов (там живут 16,7 тыс. человек), четыре детских сада, три школы и роддом.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В Приморье эвакуируют ТЦ, школы и администрацию из-за угрозы взрыва

Обновлено вчера в 20:40
Технологии

Блокчейн-платформа Telegram будет запущена в марте

Как сообщал «Югополис», настоящей причиной блокировки мессенджера Telegram в России могли стать планы его владельца Павла Дурова запустить криптовалюту.
Обновлено вчера в 14:26
Общество

Ниагарский водопад замерз из-за сильных холодов в США

По прогнозам синоптиков, на следующей неделе в США и Канаде похолодает еще сильнее. Ранее Ниагарский водопад частично замерзал в 2017 году.
Обновлено вчера в 19:03
Авто

Минпромторг показал на видео процесс создания лимузина Aurus

Минпромторг показал на видео все этапы работ над автомобилем: от разработки эскизов до запуска в производство и установки фирменного шильдика Aurus на капоте.
Обновлено вчера в 12:04
Происшествия

СМИ обнародовали последнее сообщение пропавшего футболиста «Кардиффа»

Перед исчезновением самолета аргентинский футболист Эмилиано Сала отправил аудиосообщение группе друзей в WhatsApp, в котором пожаловался на плохое состояние самолета и признался, что опасается за свою жизнь, об этом сообщает аргентинская газета Clarin.
Обновлено вчера в 22:56
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал, как избежать обморожения

Роспотребнадзор во избежание переохлаждения и обморожения рекомендует россиянам не курить и не употреблять на морозе спиртные напитки, а также носить свободную одежду, следует из сообщения на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 22:41
Гаджеты

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu

Смартфон Lenovo Z5 Pro GT установил абсолютный рекорд в AnTuTu, заработав 371 273 балла.
Обновлено вчера в 08:06
Армия и оружие

Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива после налетов Израиля

В Дамаске пообещали ответить симметрично на удары Израиля по Сирии.
Обновлено вчера в 18:36
Авто

Обновленный Mitsubishi L200 появится в России в марте

Компания Mitsubishi начнет продажу обновленного L200 в России в марте 2019 года, сообщает японский производитель.
Обновлено вчера в 09:21
Происшествия

В Кемерово загорелся маршрутный автобус

Маршрутный автобус ПАЗ, в котором находились 30 пассажиров, утром в среду загорелся в пути; пострадавших нет, сообщил РИА Новости представитель ГУМЧС по региону.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия

В Благовещенске задержали владельца приюта после гибели 47 собак

В Амурской области задержан руководитель приюта для собак, в котором нашли трупы 47 животных. Об этом сообщается на сайте МВД.
Обновлено в 01:08
Экономика

Ротенберги лишились самолетов из-за санкций

Представитель Бориса Ротенберга сообщил, что воздушное судно предполагалось приобрести на кредит банка Credit Suisse, однако после введения санкций банк в одностороннем порядке прекратил прием платежей и затем без уведомления заемщика продал указанное воздушное судно.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Жителя Москвы осудили за ложные сообщения о минировании

Забайкальский краевой суд признал виновным 23-летнего жителя Москвы в заведомо ложных сообщениях о террористических актах и приговорил его к трем годам заключения, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Забайкальскому краю в среду.
Обновлено вчера в 22:37
Общество

Российский космонавт сделал уникальный фотоснимок Петербурга

Российский космонавт Олег Кононенко сделал уникальный снимок ночного Санкт-Петербурга с борта Международной космической станции (МКС).
Обновлено вчера в 21:29
Космос

Падение метеорита на «кровавую» Супер-Луну сняли на видео

Обновлено вчера в 13:20
Политика

Завершатся ли успехом переговоры Путина и Абэ о мирном договоре

Обновлено 21 января в 15:08
Общество

Знаменитого тигра Амура перевезут в Краснодарский край

Тигра Амура, который прославился дружбой с козлом Тимуром, передадут в зоопарк Краснодарского края. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 21:55
ещё по теме
Главное