Экономика
В России предложили запретить псевдопивные напиткиИзвестия вчера в 18:30
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин. Сейчас производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.
Читать в источнике
Оценить18
с чего всё началось
«Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей — таких как ром-кола, джин-тоник, «отвертка». Письмо с инициативой уже направлено в Минфин.Известиявчера в 17:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 15:12, Ашберн
Авто
Новый Bentley Flying Spur получит полноуправляемое шасси
Обновлено в 08:19
Армия и оружие
На Украине прекратили сборку БТР-4
Обновлено в 11:14
Игры
В PlayStation Store стартовали сразу несколько распродаж
В официальном магазине PlayStation начались сразу три распродажи. Одна из них, самая выгодная, — для подписчиков PS Plus.
Обновлено в 08:23
Происшествия
СК начал проверку нападения на российского сотрудника ООН в Косово
Следственный комитет России начал проверку по факту нападения на российского гражданина Михаила Краснощекова — сотрудника миссии ООН в частично признанной Республике Косово.
Обновлено в 10:45
Футбол
Челси — Арсенал 0:0 (1-й тайм)
В полуфинале Лиги Европы «Арсенал» крупно обыграл «Валенсию» с общим счетом 7:3. Специалисты букмекерских контор фаворитом матча называют «Челси», предлагая на их победу коэффициент 2.4.
Обновлено в 10:42
Происшествия
На украинской шахте погибли горняки: Зеленский вылетел на место ЧП
Сегодня в 3 часа ночи на шахте "Лесная" обвалилась порода. Пока известно о двух погибших шахтерах.
Обновлено в 08:49
Происшествия
Школьница умерла на ЕГЭ по математике в Чебоксарах
Ученица 11 класса скончалась на ЕГЭ по математике в Чебоксарах, сообщили в пресс-службе Министерства образования и молодежной политики Чувашии.
Обновлено в 08:29
Общество
МВД сократило список потенциально опасных пород собак
МВД России резко сократило список потенциально опасных пород собак с 71 позиции до 13.
Обновлено в 12:54
Происшествия
В парке у Белого дома загорелся мужчина
Очевидцы обнаружили в центре Вашингтона в парке напротив Белого дома горящего мужчину.
Обновлено в 14:57
Армия и оружие
Госдеп обвинил Москву в нарушении обязательств по контролю над вооружениями
Официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус заявил, что США обвиняют Россию в нарушении международных обязательств по контролю над вооружениями.
Обновлено в 14:55
Здоровье
В Таиланде туристам разрешили употреблять марихуану
Правительство Таиланда разрешило иностранным туристам употреблять марихуану «в медицинских целях».
Обновлено в 10:09
Кино
Умер актер, сыгравший в «Крестном отце»
Обновлено в 14:02
Кино
«Джон Сноу» лечится от алкоголизма после финала «Игры престолов»
Как рассказал СМИ источник, близкий к Киту, дело в том, что актер тяжело переживает завершение саги.
Обновлено в 06:19
Футбол
«Спартак» заплатит 7,5 миллиона евро за Зайца
По информации transfer_analiz, руководство команды из белокаменной уже предложило своим коллегам из Стамбула 7,5 миллиона евро за переход Зайца.
Обновлено в 13:13
Театры
Богомолов стал новым худруком Театра на Малой Бронной
Обновлено в 04:21
Политика
Пожилым россиянам посоветовали жить «чуть-чуть впроголодь»
Бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил желающим избавиться от жира пожилым россиянам не только заниматься физическими упражнениями, но и жить «чуть-чуть впроголодь», передает Rambler News Service.
Обновлено в 12:35
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев заявил о желании жениться на Алле Пугачевой
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает об актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Политика
США пригрозили Европе санкциями из-за Ирана
Ранее главы МИД Франции, Германии и Великобритании заявили о намерении создать совместный механизм расчетов с Ираном под названием INSTEX (Instrument in Support of Trade Exchanges – Прим. ред.), который позволил бы обеспечить торговлю между странами в обход американских ограничительных мер.
Обновлено в 14:45
Игры
Разработчики тизерят новую часть Call of Duty
Обновлено вчера в 08:42
Футбол
Боярский назвал Денисова лучшим опорником XXI века
«Игоря Денисова можно назвать лучшим опорником России в XXI веке», — заявил Боярский, добавив, что бывший полузащитник «Зенита» был очень интересным футболистом.
Обновлено в 12:58
Экономика
Счётная палата нашла нарушения в космической отрасли на 50 млрд рублей
«По проверкам, не попадающим под грифы ограничения информации, объем выявленных нарушений составил около 50 млрд рублей», - заявили в пресс-службе Счётной палаты, отвечая на вопрос о нарушениях в космической отрасли в 2018 году.
Обновлено в 14:27
Авто
Появилось фото обновленного Renault Duster для России
По информации издания, опубликовавшего снимки, выпуск обновлённого Renault Duster начнётся во втором или третьем квартале 2020 года.
Обновлено в 10:04
Авто
Hyundai тестирует 7-местный кроссовер Tucson
Предполагается, что сначала SUV с удлиненной колесной базой, рассчитанный на 7 посадочных мест, появится на китайском рынке и в Индии, так как в этих странах трехрядные кроссоверы пользуются повышенным спросом.
Обновлено в 07:05
Космос
NASA: Земле угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря
В NASA предупредили жителей Земли о том, что Планете угрожает приближающаяся мощная геомагнитная буря.
Обновлено в 10:32
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект об импичменте президента
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о процедуре импичмента.
Обновлено в 09:38
Политика
Закрытые опросы выявили регион с самым низким рейтингом Путина
Самый низкий электоральный рейтинг президента Владимира Путина зафиксирован в Магаданской области, свидетельствуют данные закрытого опроса ФОМа, проведенного для администрации президента.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Спецпрокурор Мюллер объявил об отставке
Спецпрокурор США Роберт Мюллер, который на протяжении двух лет вел расследование о вменяемом России "вмешательстве" в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своем увольнении из Минюста.
Обновлено в 11:42