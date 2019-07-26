Политика

В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниямиRT на русском 12:30

В пояснительной записке к законопроекту указано, что необходимо «определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры России». Как уточняет РИА Новости, инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным.
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Онлайн-сервисам пересчитают голоса

Коммерсантъ18:21

В «Мегафоне» заявили о возможном обвале рынка «больших данных» в России

Rambler News Service13:59

Источник: законопроект о значимых информресурсах был внесен без экспертизы профильников

ТАСС18:13

В «Мегафоне» оценили проект о значимых информационных ресурсах

РИА Новости13:17

Интернет-омбудсмен раскритиковал законопроект о значимых информресурсах

Ведомости13:03

«Яндекс» увидел риск разрушения бизнеса из-за проекта о значимых сайтах

РБК12:32

Эксперт: запрет для иностранцев на владение IT-компаниями - мировая практика

Газета.Ru14:18
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Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:05, Вашингтон
Экономика

Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 41%

Консолидированная выручка «Яндекса» во втором квартале 2019 года без учета «Яндекс.Маркета» выросла на 41% по сравнению с тем же периодом 2018 года.
Обновлено в 06:40
Армия и оружие

Новые ракеты КНДР оказались похожими на российские «Искандеры»

По данным министерства, новые ракеты Северной Кореи схожи по техническим характеристикам с 9К720 "Искандер" и способны преодолевать порядка 600 км. Ранее сообщалось, что КНДР испытала ракеты нового типа.
Обновлено в 04:50
Политика

В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17

Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Армия и оружие

В Харькове задержан мужчина, вывозящий в Россию детали для Ми-8

Как сообщается на сайте ведомства, во время таможенного контроля на вокзале в Харькове был задержан местный житель.
Обновлено в 16:39
Происшествия

Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку

Обновлено в 15:02
Политика

Трамп не увидел причин враждовать с Россией

Несмотря на утверждения об отсутствии причин для плохих отношений с Москвой Трамп регулярно повторяет, что никто до него не предпринимал таких жестких мер к России, включая многочисленные санкции и массовое выдворение дипломатов.
Обновлено в 17:48
Политика

Политолога пытались заставить целовать украинскую землю

На шоу «60 минут» в эфире телеканала «Россия 1» украинского политолога Вадима Трюхана пытались заставить целовать «родную» землю.
Обновлено в 20:45
Экономика

Акции «Яндекс» упали на фоне нового законопроекта

Характерно, что резкое падение акций зафиксировано после внесения в Государственную думу России законопроекта об ограничении иностранного капитала в значимых для развития информационной инфраструктуры России интернет-ресурсах.
Обновлено в 19:05
Финансы

Банк России понизил ключевую ставку с 7,5% до 7,25%

Как сообщало ИА REGNUM, с 17 июня 2019 года ключевая ставка ЦБ РФ составляла 7,5%. Решение о её понижении на 25 п. п. было принято 14 июня 2019 года.
Обновлено в 07:09
Политика

США потребовали от россиянина Винника $100 млн

Американская сторона потребовала, чтобы арестованный в 2017 году россиянин Александр Винник выплатил $100 млн за те законы, которые он якобы нарушил в США.
Обновлено в 20:27
Политика

Кличко сравнил Зеленского с Януковичем

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию Bild сравнил президента Украины Владимира Зеленского с экс-главой страны Виктором Януковичем.
Обновлено в 13:02
Автоспорт

Даниил Квят: Условия на трассе были весьма экстремальными

Условия на трассе сегодня были весьма экстремальными, – цитирует россиянина пресс-служба Toro Rosso.
Обновлено в 13:11
Политика

Польша собралась пригласить Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Обновлено в 16:05
Авто

Hyundai представила Tucson Sport с форсированными моторами

Компания Hyundai презентовала "горячую" модификацию рестайлингового Hyundai Tucson, которая получила в названии приставку Sport.
Обновлено вчера в 13:26
Происшествия

В Петербурге экс-полицейского арестовали за убийство друга из-за долга

Колпинский районный суд Петербурга арестовал петербуржца, который обвиняется в убийстве друга из-за долга.
Обновлено в 14:57
Политика

Зеленский прилетел в Одессу экономклассом

Обновлено в 12:40
Политика

США ввели визовые ограничения против некоторых чиновников Кубы

Соединённые Штаты ввели визовые ограничения против некоторых кубинских чиновников за «притеснение работников медицинских миссий за рубежом».
Обновлено в 15:01
Происшествия

В Саранске девушку осудили за сожжение российского флага

Как сообщила в пятницу прокуратура республики, фигурантка признана виновной в надругательстве над государственным флагом и государственным гербом РФ.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

РВСН успешно провели учебный пуск баллистической ракеты «Тополь»

Обновлено в 14:16
Политика

Верховный суд США разрешил Трампу тратить на стену деньги Пентагона

Верховный суд Соединенных Штатов разрешил администрации президента США Дональда Трампа использовать $2,5 млрд из средств Пентагона на возведение стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 20:20
Политика

«Нафтогаз» опроверг новость Reuters о коротком контракте с «Газпромом»

Ранее в пятницу агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва в переговорах с Киевом о транзите газа после 2019 года будет настаивать на заключении годового контракта для завершения строительства газопроводов в обход Украины.
Обновлено в 09:53
Политика

В Раде обвинили Порошенко в задержании российского танкера

Бывший президент Украины Петр Порошенко может быть причастен к задержанию СБУ российского танкера Nika Spirit.
Обновлено в 15:55
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Обновлено в 09:49
Политика

Лукашенко заявил, что не продаст отношения с Россией

Белоруссия ни за какие деньги не разорвет отношения с Россией, выразился лидер.
Обновлено в 07:11
Происшествия

Пять автомобилей столкнулись на МКАД

На Московской кольцевой автодороге произошла авария с участием двух грузовиков и трех легковых автомобилей, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах столицы.
Обновлено в 17:45
Общество

Пятница может стать самым теплым днем июля

По данным Синенкова, ветер будет северо-восточный со скоростью 3 – 8 м / с, атмосферное давление в пределах нормы — 749 мм рт. ст. Как отметил синоптик, ранее самыми теплыми днями месяца стали 1 и 22 июля, когда воздух в Москве прогрелся до + 26, 5 градуса.
Обновлено в 01:55
Происшествия

«Она сама провоцировала убийцу»: подруга убитой в Раменском женщины

38-летний Шустов нанес около 20 ударов ножом Наталье на почве ревности.
Обновлено в 16:16
Гаджеты

СМИ узнали сроки запуска Apple Card

Выдача кредитных карт от Apple и Goldman Sachs под названием Apple Card начнется в первой половине августа, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено в 11:54
Общество

Умерла заслуженная артистка России Татьяна Анофриева

Обновлено в 13:06
Футбол

«Вильярреал» подписал игрока «Фулхэма»

Уроженец Камеруна стал игроком "Фулхэма" в 2018 году после его трансфера из "Марселя". В сезоне 2018/19 полузащитник провёл 22 матча.
Обновлено в 15:39
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