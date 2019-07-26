В пояснительной записке к законопроекту указано, что необходимо «определить понятие значимых информационных ресурсов для развития информационной инфраструктуры России». Как уточняет РИА Новости, инициатива направлена на IT-компании, для которых российский рынок является основным.

В России могут запретить иностранцам владеть важными IT-компаниями

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