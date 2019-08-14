Авто

В России могут запретить ездить на старых автомобиляхREGNUM вчера в 00:20

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия») предложила запретить эксплуатацию транспортных средств, которые «достигли предельного срока эксплуатации», об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин

В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.
Коммерсантъ13 августа в 15:27

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В ГосДуме инициировали возможный запрет на эксплуатацию старых машин

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Минтранс заявил об обсуждении идеи о запрете старых автомобилей

РБКвчера в 12:13
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 20:50, Ашберн
Общество

В России запретят пополнять половину транспортных карт наличными

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Минприроды предложило урезать права губернаторов после пожаров

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