В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.

с чего всё началось

Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия») предложила запретить эксплуатацию транспортных средств, которые «достигли предельного срока эксплуатации», об этом сообщает «Коммерсантъ».

В России могут запретить ездить на старых автомобилях

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