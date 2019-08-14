Авто
В России могут запретить ездить на старых автомобиляхREGNUM вчера в 00:20
Заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике и промышленности Альфия Когогина («Единая Россия») предложила запретить эксплуатацию транспортных средств, которые «достигли предельного срока эксплуатации», об этом сообщает «Коммерсантъ».
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с чего всё началось
В Госдуме предлагают запретить эксплуатацию старых машин Думский комитет по экономической политике и промышленности предложил запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации». Соответствующие рекомендации направлены в Минтранс и Минпромторг.Коммерсантъ13 августа в 15:27
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