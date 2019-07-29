Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QiwiКоммерсантъ вчера в 18:47

Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
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Назад к серой зоне. К чему приведет запрет анонимного пополнения электронных кошельков

Телеканал 360°09:10

В России запретят анонимное пополнение «Яндекс.Деньги» и кошелька QIWI

РБКвчера в 17:01

«Яндекс.Деньги» и Qiwi отмечают в запрете на электронные кошельки влияние на бизнес

Коммерсантъ03:55

Qiwi прокомментировала идею ввести запрет на анонимное пополнение кошельков

РИА Новости03:25

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек QIWI

Известиявчера в 20:49

В России запретят анонимные онлайн-платежи

Lenta.ruвчера в 17:49

В России запретят анонимное пополнение электронных кошельков

Эхо Москвы08:00
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Автоматически обработаны 7264 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» покинул МКС

Обновлено в 07:37
Происшествия

После убийства экс-чемпиона России по кикбоксингу возбудили дело

Обновлено в 10:17
Политика

Помпео выступил за расширение диалога с Россией по нераспространению

Соединённые Штаты рассчитывают на расширение сотрудничества с Россией по нераспространению ядерного оружия, заявил госсекретарь США Майк Помпео в Экономическом клубе в Вашингтоне.
Обновлено в 09:53
Происшествия

СК предъявил обвинение участнику митинга 27 июля

Следственный комитет направил в суд ходатайство об аресте участника несогласованного митинга в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 11:16
Футбол

Уткин: «Зениту» удалось преодолеть животный расизм фанатов

По мнению Уткина, единственный позитивный фактор, которым отметится нынешний «Зенит» — это то, что в команде теперь могут появляться темнокожие футболисты.
Обновлено в 11:09
Политика

Путин поручил ФАС заняться ростом тарифов ЖКХ в регионах

Российский президент Владимир Путин распорядился, чтобы Федеральная антимонопольная служба (ФАС) уделила особое внимание увеличению тарифов в регионах, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:24
Политика

Сахалин стал большой потерей для Китая

В настоящее время известные на острове запасы нефти составляют 7 миллиардов тонн, это больше чем из нефтяных месторождений Дацин в Китае.
Обновлено в 00:18
Общество

В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек

Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
Обновлено в 02:07
Происшествия

В Москве завели дело после убийства блогерши, найденной в чемодане

Уголовное дело возбуждено следователями Москвы по факту убийства девушки-блогера, тело которой нашли накануне в квартире жилого дома по улице Пырьева.
Обновлено вчера в 07:59
Происшествия

В Свердловской области один человек погиб при пожаре на заводе

Возгорание произошло в одном из цехов Среднеуральского медеплавильного завода в городе Ревда Свердловской области, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована, сообщает в понедельник свердловский главк МЧС.
Обновлено в 09:18
Политика

Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа

Глава Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Михаил Федотов заявил РИА Новости, что мэрия Москвы сообщила ему о согласовании акции, запланированной незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму в столице на 3 августа, при этом Совет будет следить за ее ходом.
Обновлено в 11:08
Происшествия

Разоблаченная журналистами «блогер года» найдена мертвой в Дублине

Обновлено в 09:03
Политика

Украинский посол раскрыл масштаб военной помощи из США

Обновлено в 07:22
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения

Обновлено в 11:04
Происшествия

В Саратове из собачьего притона изъяли ребенка

У хозяйки притона изъяли ребенка. Девочка жила в антисанитарных условиях.
Обновлено в 00:38
Экономика

Росстат зафиксировал рост уровня бедности

Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.
Обновлено в 10:59
Политика

В Крыму отреагировали на отказ Киева подавать воду на полуостров

В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов новой российской ЧВК в Сирии

Обновлено в 06:40
Общество

Жителям подтопленного села в Приамурье посоветовали бросить курить

Жители села Угловое, отказавшиеся эвакуироваться из-за паводка, попросили для себя сладости и сигареты.
Обновлено в 11:26
Политика

Онищенко назвал имена будущих руководителей Верховной Рады

Экс-депутат Верховной Рады Александр Онищенко предположил, кто из президентского окружения может занять руководящие посты в новом парламенте Главой Верховной Рады Украины 9-го созыва будет глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.
Обновлено в 08:39
Общество

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаров

Обновлено в 09:06
Политика

Соратник Зеленского грубо высказался об отмене Дня Победы на Украине

Новоизбранный депутат Верховной рады Украины от президентской партии «Слуга народа», блогер Максим Бужанский заявил, что не поддержит фракцию, если в ней решат отменить празднование Дня Победы в государстве.
Обновлено в 07:07
Политика

На Украину вернули собаку задержанных в России моряков

Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов

Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Авто

Появились первые снимки обновленной LADA Vesta

Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
Экономика

Пятая часть украинцев оказались гастарбайтерами

Почти пятая часть трудоспособного населения Украины находятся на заработках за границей.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Осужден раскрывший коррупцию в ФСБ бывший кремлевский чиновник

Обновлено вчера в 22:15
Игры

Стало известно возможное название новой Need for Speed

Обновлено в 10:26
Авто

УАЗ «Патриот» с «автоматом» отправился на финальные тесты

УАЗ "Патриот" оснастят автоматической шестиступенчатой коробкой Punch Powertrain французского производства, которая будет работать в паре с 150-сильным мотором ЗМЗ Про объёмом 2,7 л. Кроме того, внедорожник получит 2,2-литровый дизельный турбомотор Duratorq, которым комплектуется Ford Transit, писал "Авторамблер".
Обновлено в 11:20
Экономика

Внутренние авиаперевозки в России в июле выросли на 20%

По данным Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА, подведомственен Минтрансу РФ), объем регулярных внутренних авиаперевозок, минуя Москву, в 2019 году составит 18,9 млн человек против 16,99 млн пассажиров в прошлом году.
Обновлено в 11:05
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