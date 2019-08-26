с чего всё началось

Россия и компания Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы «Аврора» на китайские планшеты. Утверждается, что систему получат 360 тысяч планшетов, причём уже к 1 августа 2020 года. Планшеты планируют использовать для проведения национальной переписи населения в РФ.

В России могут закупить 360 000 планшетов Huawei на ОС «Аврора»

Гаджеты Смартфон Redmi Note 8 будет стоить 165 долларов Вчера известный искатель утечек Мукул Шарма объявил о том, что смартфон Redmi Note 8 будет стоить всего 140 долларов.

Экономика В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.

Кино Умерла актриса Людмила Мальцева Заслуженная артистка РФ, киноактриса Людмила Мальцева умерла во вторник в возрасте 69 лет, сообщил Союз кинематографистов России.

Футбол Неймар сообщил «ПСЖ», что хочет перейти только в «Барселону» Бразильский футболист Неймар в личном разговоре со спортивным директором «Пари Сен-Жермен» Леонардо заявил, что рассматривает переход только в «Барселону».

Общество Мэрия оспорила решение суда об отказе согласовать митинг 31 августа Мэрия Москвы подала апелляцию на решение Тверского суда, который 26 августа признал незаконным отказ согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.

Политика ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».

Происшествия Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки Полицейских подозревают в изнасиловании 17-летней волейболистки, выступающей за команду Московской области в рамках финала первенства России по пляжному волейболу в Анапе.

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Происшествия В Мюнхене временно закрыли терминал аэропорта Второй терминал аэропорта Мюнхена временно закрыт из-за возможного проникновения неизвестного в специальную зону, которая находится после пунктов таможенного и паспортного контроля.

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Политика Болтон заявил о намерении Трампа встретиться с Зеленским в Варшаве Советник по вопросам национальной безопасности США Джон Болтон заявил, что американский президент Дональд Трамп запланировал встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Варшаве.

Экономика FT: торговая война не остановила рост инвестиций США в Китай Инвестиции американских компаний в Китай продолжают расти, несмотря на торговые противоречия между двумя странами.

Политика Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей» Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.

Политика Патрушев согласился с высказанной Малайзией критикой следствия по MH17 Согласно сообщению, Патрушев в разговоре с малайзийским министром обороны согласился с позицией премьер-министра страны Махатхира Мохамада, который критиковал работу Совместной следственной группы (JIT), в состав которой входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.

Политика Президент Бразилии призвал Макрона извиниться Президент Бразилии Жаир Болсонару посоветовал французскому лидеру Эммануэлю Макрону извиниться за оскорбления в свой адрес.

Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.

Экономика Дочерняя компания «Ростеха» подала иск к Boeing из-за покупки 737 MAX Российская лизинговая компания «Авиакапитал-Сервис» (АКС, входит в «Ростех») направила иск в окружной суд Кука (Чикаго, США) к американскому концерну Boeing, чтобы расторгнуть контракт на покупку 35 лайнеров 737 MAX, пишет газета Financial Times со ссылкой на заявление, поступившее в окружной суд в Иллинойсе.

Армия и оружие Опубликовано видео стрельбы из самого мощного миномета в мире В Сети появился ролик со стрельбой из самого мощного миномета в мире.

Армия и оружие Постпред России в Вене рассказал об испытаниях под Северодвинском Постоянный представитель Российской Федерации при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что испытания под Северодвинском связаны с выходом США из договора по ПРО.

Происшествия РЖД подтвердили утечку данных более 700 тыс. сотрудников «Российские железные дороги» (РЖД) проводят расследование в связи с сообщениями об утечке персональных данных сотрудников компании, в дальнейшем материалы внутренней проверки будут переданы в правоохранительные органы.

Политика Самолет МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019 Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 стартовал 27 августа в подмосковном Жуковском Российский ближне - и среднемагистральный самолет нового поколения МС-21-300 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС, передает РИА Новости.