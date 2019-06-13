Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусораИзвестия вчера в 19:06

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.
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Чистота требует средств: в России предложили вновь поднять тарифы на мусор

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россиянам грозит повышение тарифа на мусор, сообщают СМИ

Газета.Ru05:24

Власти задумались о повышении тарифов на вывоз мусора

URA.Ruвчера в 20:27

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

ТАССвчера в 21:45

Тарифы на сбор мусора в России могут вырасти на 5%

Аргументы и Фактывчера в 20:57

В России вновь хотят увеличить «мусорный сбор»

Московский Комсомолец02:13

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

Известиявчера в 19:06

Тарифы на мусор снова могут возрасти в России

РЕН ТВвчера в 17:24
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Происшествия

Мосгорсуд оставил без изменения сроки приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 10:03
Происшествия

В Петербурге произошел пожар на заводе «Красный Выборжец»

Пожар произошел в двухэтажном здании на территории завода «Красный Выборжец» в Калининском районе Санкт-Петербурга, сообщает пресс-служба городского управления МЧС.
Обновлено в 09:00
Происшествия

Семью Бари Алибасова обманули на 800 тысяч с помощью кота

Беды продолжают сыпаться на семью находящегося в реанимации 72-летнего российского музыкального продюсера Бари Алибасова: родные артиста только что лишились 800 тысяч рублей, обещанных в качестве вознаграждения за кота Чучу.
Обновлено в 09:20
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Обновлено в 07:12
Армия и оружие

В истребителе F-35C обнаружена критическая проблема

По сообщению американского издания Defence News, истребители F-35C при достижении сверхзвуковой скорости не могут долгое время находится в стеллс-режиме, иначе он подвергнется разрушениям и потеряет скрытность.
Обновлено в 09:57
Армия и оружие

24 конвертоплана V-22 выполнили «Слоновью прогулку»

Обновлено в 08:55
Происшествия

Житель Приамурья два года провел со строительным гвоздем в голове

Пациент из Эльбана жил с гвоздем в носоглотке около двух лет, после несчастного случая во время ремонта.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Общество

RT America завоевал престижную премию Promax Awards 2019, обойдя CNN

RT завоевал золотую, серебряную и две бронзовые награды престижной премии в области промо, маркетинга и дизайна Promax Awards 2019, сообщается на сайте телеканала.
Обновлено в 08:35
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Политика

На Украине запретили сериал «Сваты»

Госкино Украины отказало "1+1 media" в выдаче прокатного удостоверения на показ сериала "Сваты". Об этом сообщается на сайте холдинга.
Обновлено вчера в 22:16
Экономика

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в будущем основой социально-трудового контракта станет четырехдневная рабочая неделя.
Обновлено 11 июня в 06:03
Происшествия

Вратарь сборной России Андрей Лунев объяснил скандал во Внуково

Вратарь сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Андрей Лунев отреагировал на сложившуюся ситуацию вокруг него после скандала в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 15:45
Политика

Президент Польши доказал Трампу, что поляки лучше русских

Варшава хотела бы наладить дружеские отношения с Москвой, но в последние годы Россия демонстрирует "имперское лицо", заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ФАН.
Обновлено в 06:41
Кино

Культовый мультсериал про Чипа и Дейла переснимут

Обновлено вчера в 13:22
Политика

В Госдуме изучат правоприменение статьи «за наркотики»

Профильные комитеты Госдумы изучат правоприменительную практику по ст. 228 Уголовного кодекса.
Обновлено в 10:00
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Футбол

Кокорин и Мамаев не смогут выйти по УДО в ближайшее время

Обновлено в 05:55
Происшествия

На севере Байкала произошла массовая гибель рыбы

На северном берегу озера Байкал, в бухте Губа Сеногда, в 8 км от Северобайкальска произошла массовая гибель рыбы.
Обновлено в 05:44
Наука

В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде шоу и позором

Обновлено в 07:45
Транспорт

В московском метро произошел сбой в работе билетных автоматов

Московский метрополитен информирует пассажиров о сбое в работе автоматов по продаже билетов, систему восстанавливают, сообщили в пресс-службе метро.
Обновлено в 02:43
Финансы

Международные резервы России превысили $500 млрд

Объём международных резервов России по состоянию на 7 июня составил $502,7 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
Обновлено в 09:24
Общество

Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Финансы

Профицит бюджета России за пять месяцев 2019 года составил 2,7% ВВП

Профицит федерального бюджета РФ за январь - май 2019 года составил 2,7% ВВП, или 1,149 трлн рублей.
Обновлено в 08:35
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после того, как съели плоды личи

Обновлено в 05:04
Авто

Продажи новых электрокаров в России выросли втрое

По итогам продаж в период с января по май на российском рынке было реализовано 119 электромобилей.
Обновлено в 08:22
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