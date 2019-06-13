Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусорИнтерфакс вчера в 21:45

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.

с чего всё началось

Тарифы на утилизацию мусора может вырасти до 5% из-за дополнительных расходов, связанных с рекультивацией свалок, сообщает газета "Известия" со ссылкой на проект доклада Госсовета по экологии президенту.

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

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