Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусораИзвестия вчера в 19:06

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.
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Чистота требует средств: в России предложили вновь поднять тарифы на мусор

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.
Известиявчера в 17:01

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Россиянам грозит повышение тарифа на мусор, сообщают СМИ

Газета.Ru05:24

В России вновь хотят увеличить «мусорный сбор»

Московский Комсомолец02:13

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

Известиявчера в 19:06

Тарифы на сбор мусора в России могут вырасти на 5%

Аргументы и Фактывчера в 20:57

Власти задумались о повышении тарифов на вывоз мусора

URA.Ruвчера в 20:27

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

ТАССвчера в 21:45

Тарифы на мусор снова могут возрасти в России

РЕН ТВвчера в 17:24
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Общество

Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России

В России могут появиться специальные магазины по продаже алкоголя и табака, пишут "Известия".
Обновлено в 02:57
Происшествия

В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова

Обновлено вчера в 05:03
Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
Обновлено в 10:01
Политика

В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование

В Госдуму внесен законопроект, который предлагает ввести компенсацию морального вреда за незаконное уголовное преследование.
Обновлено в 08:28
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес

Лена Ленина прокомментировала ситуацию в семье Бари Алибасова

Бизнесвумен Лена Ленина считает, что, выписавшись из больницы, заслуженный артист России Бари Алибасов будет шокирован поведением своих близких.
Обновлено в 08:21
Происшествия

Известный ведущий MTV впал в кому

Бывший ведущий телеканала MTV Россия Михаил Рольник отравился и впал в кому в Москве, сообщает Telegram-канал Baza.
Обновлено в 08:37
Общество

В Самарской области ожидаются ночные заморозки

Ночью 14 июня местами в Самарской области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы -0,-2°, сообщает Приволжское УГМС.
Обновлено в 08:47
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов — младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Политика

Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv

Совет США по географическим названиям в ответ на обращение посла Украины Валерия Чалого принял решение изменить правило написания названия Киева.
Обновлено в 01:31
Политика

Украина решила не посылать корабли в Керченский пролив

Украина не намерена пока рассматривать идею нового прохода своих ВМС через Керченский пролив, об этом заявил глава Генштаба ВС Украины Руслан Хомчак.
Обновлено в 06:05
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Авто

Новый кроссовер Kia Seltos снова показали на видео

Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Теннис

Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе

Обновлено в 07:31
Финансы

Венесуэла выпустит в оборот новые денежные купюры

С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
Обновлено вчера в 19:53
Экология

Роспотребнадзор разрешил уральцам купаться только в одном водоеме

По результатам только один водоем в Свердловской области имеет соответствие воды - озеро Щучье.
Обновлено в 08:20
Политика

Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом

Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
Кино

«Кинотавр-2019»: Паулина Андреева получила приз за режиссерский дебют

"Кинотавр-2019": Паулина Андреева получила приз за режиссерский дебют 12 июня на киносмотре объявили победителей конкурса короткого метра, одну из наград получила возлюбленная Федора Бондарчука.
Обновлено в 02:27
Общество

Роскомнадзор проверит сервис TikTok на соблюдение российских законов

Роскомнадзор планирует в 2019 году проверить соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие

Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО

В ходе учения экипаж выполнил комплекс стрельб реактивными бомбомётными установками РБУ-6000, а также отработал практическое применение торпедного вооружения, — сообщил официальный представитель Балтфлота Роман Мартов.
Обновлено вчера в 04:44
Происшествия

На Аляске обнаружены десятки мёртвых тюленей

Обновлено в 03:41
Политика

После скандала с Голуновым Путин уволил двух генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 08:28
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Экономика

Вкладоискатели: банки нашли новую причину для блокировки счетов

За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
Обновлено вчера в 17:01
Шоу-бизнес

Пелагея разрыдалась на прощании со звездой «Голоса»

Обновлено в 07:54
Экономика

Больше половины россиян покупают товары только по акции

Доля россиян, покупающих товары только по акциям, по итогам 2018 г. достигла рекордных 50,6%, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на исследование компании Ipsos Comcon.
Обновлено в 03:39
Наука

Ученые: люди выбирают романтических партнеров одного и того же типа

Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Роза Сябитова пожаловалась на депрессию и непонимание

Популярная телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на то, что стала заложницей собственного образа.
Обновлено в 07:28
Происшествия

СК: в мэрии Томска и Роспотребнадзоре проводятся обыски

Следственные органы проводят обыски в мэрии Томска и региональном управлении Роспотребнадзора в связи с расследованием уголовного дела о предоставлении сфальсифицированных доказательств в Арбитражный суд Томской области, сообщила в четверг пресс-служба СУ СК РФ по региону.
Обновлено в 08:21
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