Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусораИзвестия вчера в 19:06
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.
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с чего всё началось
В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.Известиявчера в 17:01
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Общество
Спецмагазины для алкоголя и табака могут появиться в России
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В Москве начался марш в поддержку журналиста Голунова
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Мосгорсуд отменил приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из здания суда.
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В Думе предложили ввести выплаты за незаконное уголовное преследование
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Бизнесвумен Лена Ленина считает, что, выписавшись из больницы, заслуженный артист России Бари Алибасов будет шокирован поведением своих близких.
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Обновлено в 06:39
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В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Политика
Совет США по географическим названиям переименовал Kiev в Kyiv
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Обновлено в 06:05
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины
Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Авто
Новый кроссовер Kia Seltos снова показали на видео
Компания KIA опубликовала короткое тизерное видео, раскрывающее некоторые черты внешности нового глобального кроссовера Seltos.
Обновлено в 07:47
Теннис
Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Хертогенбосе
Обновлено в 07:31
Финансы
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С 13 июня сразу три новых купюры в 10 тысяч, 20 тысяч и 50 тысяч боливаров выпускаются в оборот в Венесуэле.
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Экология
Роспотребнадзор разрешил уральцам купаться только в одном водоеме
По результатам только один водоем в Свердловской области имеет соответствие воды - озеро Щучье.
Обновлено в 08:20
Политика
Обвиняемого в госизмене ученого не выпустили из СИЗО из-за письма о грин-карте. Оно оказалось спамом
Обвиняемого в госизмене 75-летнего ученого Виктора Кудрявцева отказался переводить под домашний арест из-за пришедшего на электронную почту письма о предварительно одобренном виде на жительство в США.
Обновлено в 07:18
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"Кинотавр-2019": Паулина Андреева получила приз за режиссерский дебют 12 июня на киносмотре объявили победителей конкурса короткого метра, одну из наград получила возлюбленная Федора Бондарчука.
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Общество
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Роскомнадзор планирует в 2019 году проверить соцсеть TikTok на соблюдение российского законодательства, сообщил в интервью РИА Новости глава ведомства Александр Жаров.
Обновлено в 09:09
Армия и оружие
Балтфлот уничтожил подлодку «противника» на фоне учений НАТО
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Экономика
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За непредоставление запрашиваемой информации банки грозят заблокировать счет или вклад клиента.
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