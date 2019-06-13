Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусораИзвестия вчера в 19:06

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.
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Чистота требует средств: в России предложили вновь поднять тарифы на мусор

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

Россиянам грозит повышение тарифа на мусор, сообщают СМИ

Газета.Ru05:24

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

Известиявчера в 19:06

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на вывоз мусора на 5%

Дождь02:08

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

ТАССвчера в 21:45

Власти задумались о повышении тарифов на вывоз мусора

URA.Ruвчера в 20:27

В России вновь хотят увеличить «мусорный сбор»

Московский Комсомолец02:13

Тарифы на мусор снова могут возрасти в России

РЕН ТВвчера в 17:24
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Происшествия

Мосгорсуд отменил приговор Кокорину и Мамаеву

Обновлено в 11:20
Авто

Subaru привезла в Россию кроссовер Subaru XV Tokyo

Компания Subaru анонсировала старт приема заказов на спецверсию паркетника Subaru XV Tokyo в России.
Обновлено в 12:35
Наука

В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли

В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено в 03:25
Происшествия

Сын бывшего хоккеиста сборной России убил мать на глазах брата

Обновлено в 12:38
Общество

Минфин предложил разрешить онлайн-продажу алкоголя с 2020 года

Согласно тексту документа (есть у РБК), онлайн-торговля алкоголем начнется 1 января 2020 года.
Обновлено в 10:38
Политика

США продлили на год режим санкций против Белоруссии

Американская администрация приняла решение продлить еще на год режим односторонних санкций в отношении Белоруссии.
Обновлено в 13:13
Происшествия

В Оманском заливе затонул один из атакованных нефтяных танкеров

Один из двух атакованных в Оманском заливе нефтяных танкеров Front Altair затонул, пишет в четверг, 13 июня, ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:16
Общество

Программист из Петербурга отсудил 23 млн руб за ПО для курсов

IT-специалист провел экспертизу и оценил свой ущерб следующим образом: с российской фирмы он хотел взыскать более 8 миллионов рублей за удаление информации об авторском праве и еще 17,9 миллионов за нарушение исключительных прав на программу.
Обновлено в 12:19
Общество

В Роскачестве дали советы по приготовлению окрошки

Эксперты Роскачества составили список рекомендаций по выбору ингредиентов для окрошки и дали рецепты приготовления летнего супа.
Обновлено в 02:30
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото со свадьбы Сергея Лазарева

Певца засняли у алтаря с эффектной брюнеткой. В Сети появился снимок, вызвавший волну слухов о том, что Сергей Лазарев женился.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Путин дал гражданство американскому поэту

Президент Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство России американского юриста и поэта Джулиана Генри Лоуэнфельда.
Обновлено в 12:05
Происшествия

Автобус и легковой автомобиль столкнулись в Новой Москве

Обновлено в 07:41
Происшествия

В Оманском заливе затонул один из атакованных нефтяных танкеров

Один из двух атакованных в Оманском заливе нефтяных танкеров Front Altair затонул, пишет в четверг, 13 июня, ливанский телеканал Al-Mayadeen со ссылкой на источники.
Обновлено в 05:16
Культура

Сериал «Чернобыль» потребовали запретить «Коммунисты России»

Обновлено в 08:46
Общество

Кейт Миддлтон вышла в свет в неподобающем её статусу наряде

Как гласят правила британского королевского этикета, женщины из данной семьи не могут выходить в свет в такой открытой одежде.
Обновлено в 13:16
Общество

Куклачев прокомментировал историю с подменой кота Алибасова

Создатель и художественный руководитель Театра кошек Юрий Куклачев прокомментировал подмену домашнего любимца продюсера Бари Алибасова кота Чучи.
Обновлено в 11:57
Политика

Климкин назвал год вступления Украины в ЕС

Министр иностранных дел Украины Климкин заявил, что у Украины появится реальный шанс стать членом ЕС к 2035 году.
Обновлено в 07:02
Политика

Новак заявил о готовности России продлить контракт с Украиной на газ

Глава Минэнерго России Александр Новак после переговоров с заместителем председателя Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем заявил о готовности России продлить на действующих условиях контракт на транзит газа через Украину.
Обновлено в 12:04
Игры

Разработчики саботируют размещение игр со скидками в Epic Games Store

Обновлено в 01:35
Происшествия

Люди застряли в воздухе из-за сбоя электричества в парке аттракционов

Обновлено в 13:15
Шоу-бизнес

Богомолов дал откровенное интервью Собчак

Телеведущая Ксения Собчак взяла интервью у режиссера Константина Богомолова, с которым ей приписывают роман, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 12:47
Армия и оружие

ВВС США успешно провели первые испытания гиперзвуковых боевых блоков

ВВС США провели успешные летные испытания гиперзвуковых боевых блоков с системой воздушного запуска ARRW (Air-Launched Rapid Response Weapon, также имеет обозначение AGM-183A), носителями которых стали стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress.
Обновлено в 11:11
Общество

Половина российских семей с детьми оказалась за чертой бедности

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи с детьми, особенно многодетные.
Обновлено в 08:53
Армия и оружие

AFP: гендиректор ОЗХО распорядился расследовать утечку документов из организации

Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас распорядился провести расследование в связи с утечкой внутренних документов, касающихся расследования инцидента в городе Дума (Сирия) в апреле 2018 года.
Обновлено в 13:01
Происшествия

В Белоруссии приведен в исполнение очередной смертный приговор

В 2018 году в Белоруссии было вынесено два смертных приговора, а четыре ранее вынесенных были приведены в исполнение.
Обновлено в 09:21
Наука

В России успешно испытали авиационный двигатель нового поколения

В России успешно завершились испытания роторно-поршневого авиационного двигателя нового поколения.
Обновлено в 07:34
Политика

Володин рассказал об условиях России для возвращения в ПАСЕ

Совет Госдумы на заседании 19 июня рассмотрит вопрос о подаче российской делегацией заявки на участие в очередной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 10:58
Шоу-бизнес

Брошенная дочь Малинина и Зарубиной выходит замуж

В программе певица признается, почему много лет назад она бросила свою дочь Киру, рожденную в браке с Александром Малининым.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

В городе Ликино-Дулево на востоке Московской области местные жители протестуют против вырубки леса для создания просеки под строительство комплекса переработки отходов.
Обновлено в 07:20
Экономика

Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю

"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
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