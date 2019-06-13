В России могут вырасти тарифы на сбор мусораИзвестия вчера в 19:06

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.

с чего всё началось

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

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