Экономика
В России могут вырасти тарифы на сбор мусораИзвестия вчера в 19:06
В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.
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с чего всё началось
В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.Известиявчера в 17:01
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