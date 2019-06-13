Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусораИзвестия вчера в 19:06

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.
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Чистота требует средств: в России предложили вновь поднять тарифы на мусор

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России вновь хотят увеличить «мусорный сбор»

Московский Комсомолец02:13

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

Известиявчера в 19:06

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

ТАССвчера в 21:45

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

Интерфаксвчера в 21:45

Власти задумались о повышении тарифов на вывоз мусора

URA.Ruвчера в 20:27

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на вывоз мусора на 5%

Дождь02:08

Тарифы на мусор снова могут возрасти в России

РЕН ТВвчера в 17:24
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Происшествия

Неизвестные ограбили банк на юге Москвы

Вооруженные грабители украли из банка на юге Москвы 5 млн рублей. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 06:01
Политика

Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом Голунова

Российский лидер Владимир Путин уволил двух генералов полиции в связи с делом журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес

Пелагея разрыдалась на похоронах звезды «Голоса» Алексея Сафиулина

Обновлено в 05:36
Футбол

«Нант» хочет арендовать Ханни у «Спартака»

Обновлено в 04:44
Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Неизвестные вместо пропавшего кота Бари Алибасова принесли похожего и забрали вознаграждение в размере 800 тысяч рублей, сообщил РИА Новости сын продюсера Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 06:39
Происшествия

В Калужской области ФСБ прикрыла нарколабораторию

Обновлено в 06:10
Политика

Росреестр не намерен менять написание Киева вслед за США

В Росреестре не намерены менять написание Киева на украинский манер в международной базе с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 05:58
Общество

Ученые выяснили, как мужчины становятся геями

"Эффект старшего брата" известен давно - чем больше в семье рождается мальчиков подряд, тем выше вероятность того, что следующий из них будет геем.
Обновлено в 05:06
Технологии

Huawei требует от Verizon более $1 млрд за 230 патентов

Китайская компания Huawei потребовала у американского оператора Verizon оплатить лицензионные сборы для более чем 230 патентов.
Обновлено в 06:24
Политика

Медведев заявил о медленном расходовании средств по линии нацпроектов

Завтра премьер-министр Дмитрий Медведев ждет от министерства финансов и ответственных исполнителей доклады, почему бюджетные средства, выделяемые на национальные проекты, расходуются недопустимо медленно и что делается для исправления ситуации.
Обновлено в 06:17
Происшествия

На подземном пожаре в Киселёвске пострадал кузбассовец

В Кемеровской области проводят доследственную проверку по факту подземного пожара в Кисилёвске.
Обновлено в 05:12
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли от отравления плодами личи

В плодах личи могли содержаться токсины, спровоцировавшие вспышку острого энцефалита. В крови детей резко падал уровень глюкозы.
Обновлено в 05:43
Экономика

Президент одобрил систему индивидуального пенсионного капитала

Запуск ИПК получил одобрение президента с оговоркой, что подключение к системе должно быть добровольным.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Общество

16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

16 выпускников из Удмуртии получили 100 баллов на Едином госэкзамене по химии.
Обновлено в 05:26
Шоу-бизнес

Виторган едет в Сочи к Собчак и Богомолову

По данным портала, в настоящее время на фестивале находится бывшая жена Виторгана Ксения Собчак и ее "возлюбленный" режиссер Константин Богомолов.
Обновлено вчера в 18:47
Технологии

«Тинькофф» представил голосового помощника Олега

Олег будет жить в мобильном приложении «Тинькофф», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз банка.
Обновлено в 03:48
Общество

Скончался советник губернатора Петербурга, экс-глава Водоканала

В последние годы Кармазинов был спецпредставителем губернатора Санкт-Петербурга, а затем, с декабря 2018 года, — советником губернатора на общественных началах по взаимодействию с организациями жилищно-коммунального хозяйства.
Обновлено в 06:30
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Кубанская прокуратура установила личность «воскресшего Цапка»

Обновлено в 06:37
Экономика

В Госдуме отреагировали на идею Чубайса ввести новый налог

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев дал комментарий после того, как глава "Роснано" Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог.
Обновлено в 03:45
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Происшествия

Бари Алибасов остается в реанимации

Обновлено в 03:14
Политика

Президент Польши доказал Траму, что поляки лучше русских

Варшава хотела бы наладить дружеские отношения с Москвой, но в последние годы Россия демонстрирует "имперское лицо", заявил президент Польши Анджей Дуда в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает ФАН.
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Рита Дакота вернула обручальное кольцо Владу Соколовскому

Внимательные подписчики Дакоты обратили внимание, что на руке исполнительницы больше нет обручального кольца.
Обновлено в 04:00
Кино

Вышел трейлер сериала о молодости дворецкого Бэтмена «Пенниуорт»

В сети появился первый полноценный трейлер сериала о молодости дворецкого Бэтмена Альфреда из комиксов DC "Пенниуорт".
Обновлено в 04:31
Космос

NASA планирует полет к астероиду Психея на 2022 год

Обновлено вчера в 11:54
Политика

Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив

Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Экономика

Власти ДНР и ЛНР объявили о повышении пенсий и зарплат

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что в бюджетной сфере и на государственной службе запланировано повышение зарплат на 35%.
Обновлено в 06:04
Происшествия

Уголовное дело против Ивана Голунова прекращено

Уголовное дело в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова прекращено «в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления».
Обновлено 11 июня в 10:16
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