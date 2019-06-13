Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусораИзвестия вчера в 19:06

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.
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Чистота требует средств: в России предложили вновь поднять тарифы на мусор

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.
Известиявчера в 17:01

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Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

Интерфаксвчера в 21:45

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на вывоз мусора на 5%

Дождь02:08

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

ТАССвчера в 21:45

В России вновь хотят увеличить «мусорный сбор»

Московский Комсомолец02:13

Власти задумались о повышении тарифов на вывоз мусора

URA.Ruвчера в 20:27

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

Известиявчера в 19:06

Тарифы на мусор снова могут возрасти в России

РЕН ТВвчера в 17:24
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Общество

Выпущенная в Приамурье тигрица съела кабана, который злил ее у вольера

Обновлено в 00:53
Шоу-бизнес

Овечкин станцевал под Бузову на ее концерте в Турции

Нападающий сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вместе с женой Анастасией Овечкиной и баскетболистом Виталием Фридзоном побывал на концерте в турецком Белеке, на котором выступала, в частности, Ольга Бузова.
Обновлено вчера в 20:20
Происшествия

Задержанных в ходе акции в центре Москвы отпустили из полиции

Московская полиция завершила разбирательство с гражданами, которые были задержаны в ходе несогласованной акции в центре Москвы, организованной в поддержку журналиста Ивана Голунова.
Обновлено в 03:44
Происшествия

В Оманском заливе атаковали два танкера

Обновлено в 04:17
Армия и оружие

ЛНР: за сутки украинские силовики обстреляли два населённых пункта

За минувшие сутки зафиксированы два обстрела территории ЛНР со стороны боевиков ВСУ, заявили 13 июня в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.
Обновлено в 00:44
Общество

Из квартиры Бари Алибасова пропал кот

Обновлено вчера в 08:58
Хоккей

Кубок Стэнли впервые достался «Сент-Луис Блюз»

Клуб с полувековой историей обыграл шестикратных чемпионов НХЛ «Бостон Брюинс» Хоккеисты «Сент-Луис Блюз» в ночь на четверг со счетом 4:1 победили в гостях соперников из «Бостон Брюинс» в седьмом матче финальной серии play-off Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) и впервые в своей 51-летней истории завоевали Кубок Стэнли — 4-3.
Обновлено в 01:11
Общество

Дуров связал сбой в работе Telegram с протестами в Гонконге

К DDoS-атакам, которые привели в среду к сбою в работе Telegram, могут быть причастны власти Китая, написал основатель мессенджера Павел Дуров на своей странице в Twitter.
Обновлено в 03:46
Общество

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

Специалисты уверены, что в этот четверг непогоду стоит ожидать не только в Санкт-Петербурге, но и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 23:55
Экономика

Акции «Интер РАО» подорожали на Московской бирже на 14%

Обыкновенные акции "Интер РАО" подорожали в ходе торгов на Московской бирже в четверг на 14,23% и достигли 4,872 рубля за бумагу.
Обновлено в 04:24
Единоборства

Усик ответил, почему отказался от боя с Поветкиным

Обновлено в 02:03
Экономика

Банки нашли новый повод для блокировки счетов россиян

Российские банки нашли новую причину для блокировки счетов и вкладов.
Обновлено вчера в 18:29
Авто

Китайские автомобилисты протестируют обновленный кроссовер Haval H4

На китайском рынке официально начались продажи обновленной версии модели Haval H4. Приобрести можно одну из трех модификаций.
Обновлено в 04:19
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Экономика

Чубайс предложил ввести углеродный налог

В Евросоюзе сейчас действует правило, что импортируемые товары, при производстве которых выбросы CO₂ превышали определенные нормы, облагаются дополнительным налогом, напомнил Чубайс.
Обновлено в 02:14
Экономика

Объем непубличных закупок за 2018 год превысил 7% ВВП

Объем нарушений практически утроился Общая сумма выявленных Счетной палатой нарушений при закупках составила 293,7 млрд руб. — в 2,8 раза выше, чем за 2017 год.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

В Иране назвали условие начала диалога с США

8 мая президент США Дональд Трамп подписал указ о введении ограничительных мер в отношении добычи и производства металлов в Иране.
Обновлено в 01:29
Шоу-бизнес

Бывшая жена назвала Ивана Краско плохим отцом

Обновлено в 02:52
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Происшествия

При взрыве кондиционера в больнице в Анталье погиб человек

В одной из частных больниц в Анталье взорвался кондиционер, сообщает турецкий телеканал NTV. В результате происшествия погиб один человек.
Обновлено в 04:02
Игры

Транссексуалы в Cyberpunk 2077: что думают разработчики?

Геймеры тут же обвинили разработчиков из CD Projekt RED в издевательстве над транссексуалами и потребовали убрать изображение из игры.
Обновлено в 04:10
Экономика

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям

Более половины россиян теперь покупают товары только по акциям Падение реальных доходов населения и конкуренция розничных сетей за покупателя привели к тому, что более 50% россиян приобретают товары только со скидками.
Обновлено вчера в 18:02
Общество

Ушел из жизни петербургский журналист Андрей Петров

Скончался известный журналист Андрей Петров, сообщили в Союзе журналистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Обновлено в 03:11
Политика

На Украине запретили популярный сериал «Сваты»

Госагентство Украины по вопросам кино отказало медиахолдингу «1+1 media» в выдаче прокатного удостоверения на показ второго сезона сериала «Сваты», сообщается на сайте медиахолдинга.
Обновлено в 00:43
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье провели дуэль взглядов

Обновлено вчера в 12:16
Происшествия

Во Внуково задержали футболиста сборной России Андрея Лунева

Вратарь сборной России по футболу Андрей Лунев устроил пьяный дебош в аэропорту Внуково.
Обновлено вчера в 10:58
Общество

Жители России назвали любимые мультфильмы

Советский мультфильм «Ну, погоди!» является самым любимым у жителей России. Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 00:40
Происшествия

Адвокат Кущевской банды допустил «воскрешение» Цапка

Ситуация с "воскрешением" лидера Кущевской банды Сергея Цапка кажется невозможной, но отрицать ее не стоит.
Обновлено в 04:35
Политика

Правительственные здания в Гонконге будут закрыты до конца недели

В центре Гонконга правительственные здания будут закрыты до конца недели.
Обновлено вчера в 22:22
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