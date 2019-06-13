Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусораИзвестия вчера в 19:06

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.
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Чистота требует средств: в России предложили вновь поднять тарифы на мусор

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.
Известиявчера в 17:01

Подробнее о событии

В России вновь хотят увеличить «мусорный сбор»

Московский Комсомолец02:13

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на вывоз мусора на 5%

Дождь02:08

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

Интерфаксвчера в 21:45

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

ТАССвчера в 21:45

Власти задумались о повышении тарифов на вывоз мусора

URA.Ruвчера в 20:27

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

Известиявчера в 19:06

Тарифы на мусор снова могут возрасти в России

РЕН ТВвчера в 17:24
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Происшествия

Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота

Обновлено в 06:39
Происшествия

Адвокат Кирилла Кокорина попросил суд отпустить клиента из-под стражи

Ранее сообщалось, что адвокат Кокорина попросил суд оправдать клиента по статье "Хулиганство".
Обновлено в 07:55
Происшествия

Прокуратура Кубани установила личность похожего на Цапка человека

Обновлено в 05:02
Политика

Путин уволил двух генералов МВД за дело Голунова

Обновлено в 06:43
Происшествия

53 ребенка умерли, поев плоды личи

53 ребенка умерли, поев плоды личи, на севере Индии, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:07
Политика

Росреестр не намерен изменять обозначение Киева на картах РФ

Ранее пресс-служба посольства Украины в США на своей странице в Facebook сообщила, что Совет США по географическим названиям изменил написание украинской столицы в международной базе наименований с Kiev на Kyiv.
Обновлено в 08:09
Технологии

Huawei потребовала от американской Verizon более $1 млрд за патенты

Китайская Huawei потребовала от компании Verizon из США заплатить ей более $1 млрд. Об этом 12 июня сообщила газета The Wall Street Journal.
Обновлено в 08:21
Происшествия

На борту атакованного в Оманском заливе танкера были россияне

Среди моряков, находившихся на борту одного из нефтяных танкеров, атакованных в Оманском заливе, по непроверенным данным, были россияне.
Обновлено в 07:23
Кино

Фильм «Люди в чёрном: Интернэшнл» не понравился кинокритикам

Четвёртая часть популярной франшизы «Люди в чёрном» получила низкую оценку кинокритиков.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Новосибирской области девушку убило молнией

Обновлено в 06:28
Политика

Климкин предсказал год вступления Украины в ЕС

Само вступление в Евросоюз может произойти ближе к 2035 году, считает министр. Украинскую заявку должны будут одобрить все страны ЕС.
Обновлено в 08:01
Общество

Кейт Миддлтон поразила шикарным платьем и бриллиантами

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появилась в изысканном бежевом платье с бриллиантами на гала-концерте в рамках акции по борьбе с употреблением запрещенных средств.
Обновлено в 06:33
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как вычислить опасные интернет-магазины

Роспотребнадзор дал гражданам рекомендации, как обезопасить себя от мошенников в интернет-магазинах.
Обновлено в 05:58
Общество

«Егор Крид стоит накуренный»: рэпер Джиган разоблачил ушедшего от Тимати певца

Гендиректор Black Star раскритиковал Джигана за то, что тот недавно опубликовал на своей странице в инстаграме совместное фото с Егором Кридом, подробно рассказавшем об уходе с Black Star у Юрия Дудя.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

Самолеты ВКС нанесли удары по позициям террористов в Идлибе

Обновлено в 06:41
Происшествия

Мамаев назвал происходящее в суде позором

Дело футболистов В октябре минувшего года нападающий "Зенита" Кокорин, полузащитник "Краснодара" Мамаев, младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.
Обновлено в 06:37
Авто

Названы топ-10 марок авто, которые доставляют удовольствие владельцам

Проведя онлайн-опрос, эксперты агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-10 марок, доставляющих своим владельцам больше всего удовольствия.
Обновлено в 05:33
Спорт

Цветков, Старых и Глазырина попали в число запасных сборной России

Максим Цветков, Ирина Старых и Екатерина Глазырина включены в резервный состав кандидатов в сборную России.
Обновлено в 08:23
Энергетика

ОПЕК снизила оценку роста спроса на нефть в 2019 году

ОПЕК понизила оценку роста мирового спроса на нефть на 2019 год на 70 тыс. баррелей в сутки в сравнении с предыдущими прогнозами, до 1,14 млн баррелей в сутки, следует из июньского отчета организации.
Обновлено в 07:24
Политика

Украина отказалась направлять военные корабли в Керченский пролив

Киев не намерен совершать проход военных кораблей через Керченский пролив.
Обновлено в 05:52
Политика

В Госкино Украины хотят запретить сериал «Сваты»

Обновлено вчера в 13:52
Политика

Российского офицера освободили из плена в Афганистане

Известный российский поисковик, полковник в отставке, член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, Александр Лаврентьев был захвачен в плен в Афганистане.
Обновлено в 07:16
Кино

Умерла американская актриса Сильвия Майлз

Обновлено в 07:09
Транспорт

В Киеве снова ограничили доступ на стеклянный мост

Доступ на пешеходный мост со стеклянными элементами в Киеве ограничили, чтобы помыть и почистить сооружение, сообщил в четверг мэр Киева Виталий Кличко.
Обновлено в 08:24
Экономика

Медведев предсказал четырехдневную рабочую неделю

"Весьма вероятно, что будущее - за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта", - сказал Медведев, выступая на 108-й сессии Международной организации труда (МОТ).
Обновлено 11 июня в 07:30
Экономика

В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог

Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, только ухудшит положение в экономике, полагает первый зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев.
Обновлено в 05:15
Политика

Владимир Путин считает неизбежным восстановление отношений с Украиной

На прошлой неделе в ходе пленарного заседания на Петербургском международном экономическом форуме, Путин говоря о президенте Украины Владимире Зеленском, назвал его хорошим актером.
Обновлено в 00:00
Происшествия

Житель Тольятти до смерти избил двухлетнюю падчерицу

Пьяный житель Тольятти до смерти избил свою двухлетнюю падчерицу, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщает в четверг СУСК РФ по региону.
Обновлено в 06:46
Политика

В Совфеде оценили переименование Киева в Kyiv

Член Совета Федерации Ольга Ковитиди прокомментировала решение совета США по географическим названиям изменить написание Киева с Kiev на Kyiv в международной базе.
Обновлено в 04:50
Экономика

Сокращается срок продажи жилья без НДФЛ

Предлагается сократить с пяти до трех лет минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества, по истечении которого доход, полученный физическим лицом от продажи такого объекта, освобождается от налогообложения.
Обновлено в 08:30
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