Экономика

В России могут вырасти тарифы на сбор мусораИзвестия вчера в 19:06

В России могут снова вырасти тарифы на сбор мусора, поскольку теперь в них предлагают включить затраты на рекультивацию. Если подобная инициатива будет одобрена, то повышение цен составит порядка 5%. Однако эксперты опасаются, что подобные меры вызовут волну недовольства среди населения.
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Чистота требует средств: в России предложили вновь поднять тарифы на мусор

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.
Известиявчера в 17:01

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В России вновь хотят увеличить «мусорный сбор»

Московский Комсомолец02:13

В России могут вырасти тарифы на сбор мусора

Известиявчера в 19:06

«Известия»: в России могут вырасти тарифы на мусор

ТАССвчера в 21:45

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на мусор

Интерфаксвчера в 21:45

Власти задумались о повышении тарифов на вывоз мусора

URA.Ruвчера в 20:27

Госсовет по экологии предложил поднять тарифы на вывоз мусора на 5%

Дождь02:08

Тарифы на мусор снова могут возрасти в России

РЕН ТВвчера в 17:24
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 04:07, Ашберн
Общество

Ошибка Медведевой с цветами флага России вызвала споры в сети

Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Дочь Алсу затравили за рассказ о первом клипе

Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова выложила в соцсети фотографии со съемок своего дебютного музыкального клипа и столкнулась с большим негативом.
Обновлено вчера в 13:43
Происшествия

В Оманском заливе подверглись атаке два нефтяных танкера

Обновлено в 03:33
Происшествия

Пассажирский поезд насмерть сбил подростка под Петербургом

Обновлено в 03:45
Футбол

«Нант» может арендовать футболиста «Спартака» Ханни, пишут СМИ

Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Софьян Ханни может перейти во французский "Нант" на правах аренды, сообщает ouest-france.fr.
Обновлено в 03:43
Футбол

Дзюба рассказал о рыбалке с друзьями

Футболист отметил, что поехал на рыбалку вместе со своими друзьями. Чтобы приехать на озеро, ему пришлось встать в три утра.
Обновлено в 02:55
Происшествия

В Сочи заметили человека, похожего на умершего Цапка

Обновлено в 00:39
Происшествия

В Индии более 50 детей умерли после употребления в пищу плодов личи

В индийском штате Бихар в округе Музаффарпур за последние десять дней скончались 53 ребенка, сообщает агентство PTI со ссылкой на данные медицинских служб.
Обновлено в 03:33
Политика

Трамп назвал лучшую альтернативу «Северному потоку — 2»

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон «защищает» Европу от России, пытаясь заблокировать строительство газопровода «Северный поток – 2», и призвал ЕС отказаться от российского голубого топлива в пользу американского сжиженного природного газа (СПГ).
Обновлено вчера в 15:39
Технологии

«Тинькофф» запустил вспыльчивого голосового помощника по имени Олег

«Тинькофф» сообщил о запуске голосового помощника по имени Олег, который сможет общаться с клиентами и выполнять другие функции в экосистеме банка.
Обновлено в 03:20
Хоккей

«Сент-Луис» впервые в истории стал обладателем Кубка Стэнли

Обновлено в 00:14
Экономика

Доллар в России может вырасти до 90 рублей и выше

Введение новых антироссийских санкций может привести к росту курса доллара. Не исключено, что он поднимется выше 90 рублей.
Обновлено в 02:05
Общество

Россиянам решили затруднить покупку алкоголя и сигарет

Специализированные магазины для продажи табака и алкоголя могут появиться в России.
Обновлено в 00:59
Происшествия

Начато расследование из-за большого числа мёртвых тюленей на Аляске

NOAA начало расследование в связи с «необычайно большим числом» обнаруженных мёртвых тюленей.
Обновлено в 03:09
Политика

Голландцы потребовали наказать Россию за крушение MH17

Родственники погибших сделали такое заявление во время акции: они установили перед посольством России в Гааге 298 белых стульев по числу погибших, расставив их так, как были расположены места в самолете.
Обновлено в 03:52
Футбол

Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в МЛС

Обновлено в 02:34
Политика

Совет США переименовал Киев в международной базе

«Совет США по географическим названиям рассмотрел обращение посла Украины в США Валерия Чалого и единогласно принял решение о замене официального названия столицы Украины с Kiev на Kyiv в международной базе», — говорится в сообщении посольства в социальной сети Facebook.
Обновлено вчера в 19:33
Транспорт

Оттава стала городом-миллионером

Оттава стала четвертым миллионником Канады.
Обновлено в 01:41
Происшествия

26-летняя звезда киберспорта трагически погибла в Москве

Мировая звезда покера и киберспорта Лилия Новикова, которая больше известна под ником Лия, погибла прошлой ночью в Москве, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено вчера в 11:30
Политика

Эрдоган счел закрытым вопрос о покупке С-400

Обновлено в 03:31
Экономика

Банки придумали новую причину для блокировки счетов

Банки стали усиленно проверять вклады россиян и движение денежных средств по вкладам, пишет газета "Известия" со ссылкой на нескольких клиентов разных банков.
Обновлено в 03:58
Футбол

Жена убедила Мертенса не переходить в клуб из Китая

Жена нападающего "Наполи" Дриса Мертенса Катрин Керкхофс утверждает, что она отговорила мужа от перехода в чемпионат Китая.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

Кадыров прокомментировал конфликт с жителями Дагестана

Глава Чечни Кадыров призвал не поддаваться на провокации.
Обновлено вчера в 07:59
Армия и оружие

Хуситы обстреляли аэропорт Саудовской Аравии, есть пострадавшие

Обновлено вчера в 08:28
Финансы

Сбербанк повышает максимальную ставку рублевых вкладов вопреки рынку

Генеральный директор Frank RG Юрий Грибанов не видит предпосылок для Сбербанка бороться за долю рынка вкладов за счет роста ставки: доля госбанка стабильна, даже растет ежемесячно на 0, 1 – 0,2%, по итогам апреля она составила 45,5%.
Обновлено в 02:00
Здоровье

Названы опасные последствия привычки пить кофе

Обновлено в 00:58
Политика

Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном при новом президенте

Президент России Владимир Путин оценил перспективы сотрудничества с Казахстаном во главе с Касым-Жомартом Токаевым.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Состояние Алибасова остается тяжелым

Обновлено вчера в 07:35
Общество

Выпущенная в Приамурье тигрица съела кабана, который злил ее у вольера

Амурские тигры из Приморья Павлик и Елена, которых выпустили в тайге Амурской области, успешно адаптируются к жизни на воле: удачно охотятся на быстрых косулей и кабанов, которые злили их, пока хищники были в вольере, сообщает Центр "Амурский тигр".
Обновлено в 00:53
Происшествия

Мосгорсуд проверит законность приговора Кокорину и Мамаеву

Обновлено вчера в 17:09
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