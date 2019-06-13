В России могут вырасти тарифы на мусорОбщественная электронная газета 00:57

В России могут вновь вырасти тарифы на мусор. В них предлагается включить траты на рекультивацию — восстановление земли на отработанных свалках. С такой идеей выступили участники рабочей группы, занимающейся подготовкой доклада Госсовета по экологии президенту.

с чего всё началось

В России предлагается увеличить тарифы на мусор. Это произойдет в том случае, если в тариф будут включены расходы на рекультивацию — восстановление земель на отработанных свалках.

В России могут вырасти тарифы на мусор

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