Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.

с чего всё началось

В России стоимость мяса может вырасти минимум на 10%. Об этом в Национальной кормовой ассоциации заявили «Известиям». Причиной роста цен стало подорожание необходимых для питания животных добавок.

На 10% могут вырасти цены на мясо

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