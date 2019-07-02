Экономика

На 10% могут вырасти цены на мясоСоловей.инфо 05:10

В России стоимость мяса может вырасти минимум на 10%. Об этом в Национальной кормовой ассоциации заявили «Известиям». Причиной роста цен стало подорожание необходимых для питания животных добавок.
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Не в корову корм: бизнес предупредил о риске подорожания мяса

Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации. Это произойдет из-за подорожания добавок, необходимых для питания животных.
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