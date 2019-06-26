Россияне могут остаться без грузинских винВладивосток-Новости вчера в 19:55

Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.

с чего всё началось

Роспотребнадзор России может ввести запрет на ввоз грузинских вин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Коммерсантъ". В настоящее время вводится усиленный контроль за качеством вина из Грузии, что в дальнейшем может привести к ограничению импорта.

Россияне могут остаться без грузинских вин

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