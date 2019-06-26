Политика
Россияне могут остаться без грузинских винВладивосток-Новости вчера в 19:55
Роспотребнадзор России может ввести запрет на ввоз грузинских вин, сообщает РИА VladNews со ссылкой на "Коммерсантъ". В настоящее время вводится усиленный контроль за качеством вина из Грузии, что в дальнейшем может привести к ограничению импорта.
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с чего всё началось
Процедура может быть подготовкой к введению запрета на ввоз вина из Грузии, которое сегодня занимает 17% российского импорта. Ограничения грозят ростом нелегального импорта и закрытием части грузинских виноделен, предупреждают эксперты.Коммерсантъвчера в 14:16
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
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Легко повторить: Алла Михеева раскрыла секрет стройности
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Общество
В Красноярске выпускникам подарили торт «с надгробиями»
Красноярским выпускникам подарили необычный торт с их фотографиями. Фото кондитерского изделия очень быстро разлетелось по социальным сетям.
Обновлено в 04:47
Происшествия
Кокорину разрешили отбывать срок в одной колонии с братом
Прошение Александра Кокорина о направлении в одну колонию с братом Кириллом будет удовлетворено, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева.
Обновлено в 05:39
Шоу-бизнес
У отца Юлии Началовой обнаружили рак
На программу приехал и сам доктор Барак, который рассказал о том, какой опасности удалось избежать Виктору Началову.
Обновлено вчера в 15:30
Политика
РФ и Украина хотели строить Крымский мост, но он не понравился Ющенко
Россия и Украина намеревались вместе построить мост через Керченский пролив в бытность Крыма в составе Незалежной.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отступлении Украины с позиций в Донбассе
Обновлено вчера в 16:52
Политика
Посольство США направило ноту протеста в МИД РФ по делу Уилана
Посольство США заявило, что выразило российскому МИД протест в связи с ненадлежащим обращением в СИЗО с американским гражданином Полом Уиланом, обвиняемом в РФ в шпионаже.
Обновлено в 06:51
Политика
Суд в Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Фирташа в США
Верховный суд Австрии одобрил экстрадицию украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа в Соединённые Штаты.
Обновлено вчера в 08:07
Политика
Кличко обжалует отмену переименования проспектов Бандеры и Шухевича
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что решение Окружного административного суда города об отмене переименования Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина в честь Романа Шухевича будет обжаловано.
Обновлено в 03:21
Политика
Басилашвили резко высказался о конфликте с Грузией
Народный артист СССР Олег Басилашвили резко высказался о конфликте России с Грузией. Актер сделал заявление для СМИ.
Обновлено в 06:39
Гаджеты
«Купил 4К-телек за копейки»: В России стартовали продажи телевизора Xiaomi
В России стартовали продажи их нового и дешевого телевизора с разрешением 3840 на 2160 пикселей (4К).
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Саратове ФСБ предотвратила теракт
В Саратове ФСБ предотвратила теракт, который планировался членом террористической организации "Исламское государство", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:58
Происшествия
СК прокомментировал информацию о вине младшего сына в убийстве жены Соколова
Представитель управления СК РФ по Ленинградской области заявил, что информация о том, что 15-летний Арсений Соколов убил свою мать, не соответствует действительности, сообщают РИА "Новости".
Обновлено в 06:10
Армия и оружие
В ДНР назвали имена причастных к убийству Захарченко
Министерство внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики установило лиц, причастных к убийствам первого главы ДНР Александра Захарченко и Арсена Павлова, командира подразделения "Спарта".
Обновлено в 07:25
Авто
Представлен новый Ford Puma: теперь это кроссовер
Ford Puma имеет сходство с новой Fiesta. Puma получает более округлые передние формы и немного увеличенный дорожный просвет.
Обновлено в 00:40
Шоу-бизнес
Александр Семчев впервые стал дедушкой
Если бы ребята общались вдвоем, может и мы потом стали бы контактировать втроем, подключили к этому моего младшего сына.
Обновлено в 00:00
Общество
Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»
Обновлено в 06:50
Экономика
Торги в США проходят на пессимистичной волне
Во вторник, 25 июня, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов негативную динамику на фоне сохранения геополитической напряженности, а также в ожидании выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, который представит доклад об экономической ситуации в стране, а также даст оценку денежно-кредитной политике.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Поисковики выдвинули свою версию гибели группы Дятлова
Обновлено в 07:39
Гаджеты
Google потеряет почти миллиард пользователей из-за санкций к Huawei
Huawei озвучила мысль, что хотела бы продолжить сотрудничество с американской компанией, но так как в современных политических реалиях это невозможно, она вынуждена переходить на мобильную операционную систему собственной разработки.
Обновлено в 06:24
Спорт
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса
Международный олимпийский комитет сегодня во время 134-й сессии утвердил лишение статуса признания Международную ассоциацию бокса (AIBA).
Обновлено в 05:03
Общество
Прокуратура и УФАС проверят продажу земли под баней в Екатеринбурге
Стоимость проданного участка под баней "Бодрость" была занижена в шесть раз Депутаты Екатеринбургской городской думы обратились в областную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить сделку по продаже участка земли под ЕМУП "Бодрость".
Обновлено в 06:54
Политика
Володин: Россия может покинуть ПАСЕ
Российская Федерация покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ), если права не будут полноценными, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Обновлено в 06:39
Кино
Скончался актер Валерий Харченко
Обновлено вчера в 22:46
Футбол
РФС утвердил новый лимит на легионеров
В среду источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что исполком Российского футбольного союза (РФС) принял новый лимит на легионеров, с сезона-2020/21 будет действовать формат "8+17", при котором в заявке клуба на сезон может быть максимум восемь иностранных футболистов, но без ограничений на поле.
Обновлено в 06:33
Экономика
Курс грузинской валюты снизился до исторического минимума
Как сообщает Нацбанк Грузии, доллар укрепился к лари примерно на 1,4%, а официальный курс грузинской валюты достиг минимального значения с момента её введения в 1995 году.
Обновлено вчера в 11:10
Энергетика
Россияне ездят в Казахстан за дешевым российским бензином
Жители пограничных с Казахстаном областей России заправляют свои автомобили в соседнем государстве, поскольку российское топливо там стоит почти в два раза дешевле.
Обновлено в 06:01