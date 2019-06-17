Экономика
В России могут ввести пошлины на импорт молочных смесейФедералПресс 07:51
Совет Федерации намерен предложить правительству повысить ввозные пошлины на импорт сухих и молочных адаптированных смесей для детей раннего возраста. Таким образом сенаторы планируют мотивировать компании локализовать производство в России.
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Совет федерации (СФ) предложит правительству максимально повысить таможенные пошлины на импорт сухих и молочных адаптированных смесей для детей раннего возраста, но при этом обнулить ставки на импорт ингредиентов для их изготовления.Коммерсантъвчера в 18:31
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