Транспорт

В России могут ввести платные перекресткиРИА Новости 01:19

В "Автонете" опираются на эксперимент в Стокгольме, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, число ДТП сократилось на десять процентов, содержание углекислого газа упало на 14%.
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В России предложили ввести платные перекрестки

Газета.Ru02:47

В России могут ввести платные перекрестки

РИА Новости01:19

В России предложили ввести платные перекрестки

Известиявчера в 21:05

В России предложили организовать платные перекрёстки

RT на русском00:15

«Автонет» предложил решить проблему пробок за счет платных перекрестков

Коммерсантъвчера в 22:40

«Автонет» предложил решить проблему пробок за счет платных перекрестков

РБК00:25

«Автонет»: Платные перекрестки помогут решить проблему пробок в России

ПРАЙМвчера в 20:23
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Происшествия

В Китае задержали мужчину, бросавшего монеты в двигатель самолета

Рейс авиакомпании Tianjin Airlines был задержан на два часа после того, как авиакомпании из соображений безопасности пришлось поменять борт из-за пассажира, бросавшего монеты на удачу в двигатель самолета, следует из заявления авиаперевозчика.
Обновлено в 03:03
Происшествия

Пожар в соборе Парижской Богоматери потушили

Обновлено вчера в 22:27
Политика

Возле дома Зеленского задержали людей с пулеметом

Вблизи дома одного из кандидатов в президенты Украины полиция задержала группу вооруженных людей, готовящих покушение «из мотивов мести».
Обновлено вчера в 18:36
Политика

В эфире НТВ произошла потасовка во время обсуждения Украины

В студии передачи «Место встречи» на телеканале НТВ произошла потасовка во время обсуждения ситуации на Украине.
Обновлено вчера в 16:50
Происшествия

Внук бывшего вице-президента «АвтоВаза» устроил смертельное ДТП

Обновлено вчера в 06:28
Хоккей

В «Вашингтоне» прокомментировали драку Овечкина и Свечникова

Обновлено вчера в 22:44
Шоу-бизнес

Пугачева разгромила бывшего мужа в день своего юбилея

Алла Пугачева в ток-шоу «Пусть говорят» подвергла критике своего бывшего мужа режиссера Александра Стефановича.
Обновлено вчера в 12:58
Здоровье

В Депздраве рассказали, как правильно принимать ванну

Обновлено вчера в 01:42
Энергетика

Венчурный фонд «Новая индустрия» создадут за 4 млрд рублей

Предполагается, что для создания венчурного фонда потребуются инвестиции в размере 4 млрд рублей.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Опубликованы фото последствий пожара внутри собора Нотр-Дам

Французские СМИ опубликовали фотографии последствий пожара в соборе Парижской Богоматери.
Обновлено в 00:04
Интернет

Поисковый робот «Яндекса» разочаровал правообладателей

Ранее «Яндекс» разослал правообладателям файл с 3 млн URL-адресов, помеченных системой как содержащие незаконный контент.
Обновлено в 03:07
Музыка

Запрещенный клип Аллы Пугачевой собрал свыше миллиона просмотров

Видеоклип на песню Аллы Пугачевой «Айсберг» собрал более миллиона просмотров всего за сутки после размещения на YouTube.
Обновлено вчера в 19:55
Общество

Уровень одобрения Сталина россиянами побил исторический рекорд

Опрос показал, что в 2019 году суммарный уровень положительного отношения к советскому вождю достиг максимального показателя за все годы исследований: о своем восхищении Сталиным, уважении или симпатии к нему заявил каждый второй участник опроса (51%).
Обновлено в 00:00
Происшествия

На Храмовой горе в Иерусалиме произошел пожар

На Храмовой горе, находящейся в Старом городе в Иерусалиме, зафиксирован пожар.
Обновлено в 01:26
Происшествия

Мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу московского метро

На станции московского метрополитена «Технопарк» мужчина с молотком взял в заложники сотрудницу.
Обновлено в 02:45
Политика

Посол Франции возмутилась высказыванием украинского ведущего о пожаре

Посол Франции на Украине Изабель Дюмонт возмутилась высказыванием украинского телеведущего Тараса Березовца и назвала его комментарий о пожаре в соборе Парижской Богоматери позором.
Обновлено вчера в 19:42
Политика

Надежда Савченко вышла на свободу

Обновлено вчера в 18:32
Происшествия

Моряки с задержанного в Пусане судна вернулись в Россию

Трое моряков с задержанного в южнокорейском Пусане российского судна "Палладий" вернулись в Россию и получили задержанную зарплату за счет средств страховой компании, сообщил журналистам председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Россельхознадзор попросил ФНС проверить белорусских посредников

Россельхознадзор попросит Федеральную налоговую службу (ФНС) проверить 36 белорусских компаний-посредников, нелегально поставляющих продукцию в Россию под видом перевозки в Казахстан и Киргизию.
Обновлено в 03:23
Финансы

Рубль незначительно снижается к доллару и евро на открытии торгов

Курсы доллара и евро растут по отношению к рублю на открытии торгов. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия

Прокуратура нашла у «Петроэлектросбыта» нарушения при перерасчете

В действиях компании нашли нарушения требований закона, которые касаются сроков рассмотрения обращений граждан и порядка направления ответа на них.
Обновлено в 03:28
Космос

SpaceX потеряла первую ступень ракеты Falcon Heavy

Первая ступень ракеты Falcon Heavy американской компании SpaceX утонула во время шторма при транспортировке в открытом океане после успешного запуска накануне.
Обновлено в 03:14
Экономика

Объем поставок муки из Приморья в Китай увеличился в два раза

Экспортпшеничной муки из Приморского края в Китай с начала 2019 года вырос почти в два раза, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на приморское управление Россельхознадзора.
Обновлено в 03:33
Происшествия

В Красноярске уволили учительницу, ударившую школьниц

Обновлено в 02:20
Происшествия

При пожаре в соборе Нотр-Дам пострадали два полицейских и пожарный

В результате пожара в соборе Парижской Богоматери пострадали двое сотрудников полиции и один пожарный, они получили лёгкие ранения.
Обновлено в 03:17
Технологии

Сбербанк изменил правила привязки нового номера телефона к карте

Сбербанк добавил функцию изменения номера телефона, к которому привязана карта, в своё официальное приложение.
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

Около коттеджного городка Зеленского задержали банду киллеров

В коттеджном городке под Киевом, где, по данным порталов «Обозреватель», УНИАН и ТСН, находится поместье актера, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, задержали группу вооруженных мужчин.
Обновлено вчера в 19:49
Здоровье

Минздрав до конца года разработает модель «бережливой поликлиники»

В соответствие с поручением президента России, Минздрав уже разработал 21 критерий, которым должны соответствовать "бережливые поликлиники", а до конца года создаст на их основе модель "бережливой поликлиники".
Обновлено в 03:16
Происшествия

Двенадцать человек пострадали в ДТП в Орске

Обновлено в 02:13
Происшествия

На Джастина Бибера подал в суд задетый его машиной фотограф

В США фотограф, которого задел канадский поп-исполнитель Джастин Бибер, когда ехал на автомобиле, подал на певца суд.
Обновлено в 01:31
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