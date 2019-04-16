В России могут ввести платные перекресткиРИА Новости 01:19

В "Автонете" опираются на эксперимент в Стокгольме, когда на перекрестках установили радары и камеры, деньги списывались с банковского счета водителя. В результате пробок стало меньше на 22%, число ДТП сократилось на десять процентов, содержание углекислого газа упало на 14%.

В России могут ввести платные перекрестки

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