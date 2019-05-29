Общество

В России могут ввести «отцовский капитал»REGNUM вчера в 21:18

Новый вид выплат — «отцовский капитал» — предлагается выплачивать после рождения третьего ребенка, пишет 29 мая газета «Известия». Выплаты могут быть введены наряду с материнским капиталом как дополнительная мера поддержки семей с детьми.
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Отцы и деньги: в России могут ввести семейные выплаты для многодетных пап

В России может появиться так называемый «отцовский капитал» — субсидия, которую предлагается выплачивать при появлении третьего ребенка. Получить ее можно будет при условии, что все дети рождены и воспитываются в одной семье, а их родители находятся в зарегистрированном браке.
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