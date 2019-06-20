Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистовРИА Новости вчера в 22:12
Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
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Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.Парламентская газетавчера в 17:12
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Россиян предлагают штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам
Парламентская газетавчера в 17:12
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено вчера в 23:50, Вашингтон
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