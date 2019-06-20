В России могут ввести новый штраф для автомобилистовРИА Новости вчера в 22:12

Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.

с чего всё началось

Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

Политика Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17 Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.

Политика Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.

Политика Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым Петр Порошенко не исключил отказа новых украинских властей от претензий на Крым.

Шоу-бизнес Малахов показал состояние Алибасова после выписки Телеведущий Андрей Малахов показал видео беседы с продюсером Бари Алибасовым в его квартире после выписки.

Авто Российский авторынок в мае упал на 18% По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.

Происшествия Житель Колпино нашел в кустах новорожденную девочку Во время прогулки с собакой житель города Колпино обнаружил в кустах новорожденную девочку.

Финансы ЦБ предложил банкам списывать долг по ипотеке после изъятия жилья Центробанк предложил кредитным организациям списать долги по ипотеке после изъятия залогового жилья, даже если средств за дом не хватает на покрытие задолженности.

Происшествия Троих детей госпитализировали из летнего лагеря в Забайкалье Трое детей, отдыхавших в летнем лагере «Самородок» на озере Арахлей, госпитализированы в краевую инфекционную больницу и городскую больницу №2 забайкальской столицы, сообщили «МК в Чите» в пресс-службе Минздрава Забайкальского края.

Общество «Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова «Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.

Политика WP: Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы Президент США Дональд Трамп теряет терпение и интерес к ситуации вокруг Венесуэлы, лидер которой Николас Мадуро продолжает оставаться на своем посту.

Экономика Названы самые дорогие землевладения в России Лидером по стоимости земли является компания «Агрокомплекс им. Н.И. Ткачева», основанная отцом бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, сообщает журнал Forbes.

Интернет В Telegram добавят функцию геочата Отмечено, что в ближайшее время в мессенджере появится функция геочата.

Происшествия Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.

Общество Госдума может ввести штраф до 5 тыс. рублей за отсутствие ОСАГО Если закон будет принят, что за повторное нарушение требований об обязательном автостраховании водитель будет оштрафован на сумму до 5 тыс. рублей либо лишен прав управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

Происшествия Власти выплатили кредит погибшего в массовой драке в селе Чемодановка Власти Пензенской области погасили кредит 34-летнего Владимира Грушина, погибшего в результате массовой драки, которая произошла 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области.

Наука По построенному физиками атомному радио впервые передали музыку По первому в мире атомному радио, созданному учеными-физиками из США, выдали в эфир стереофоническую композицию, которую удалось передать с помощью амплитудной модуляции.

Общество Косаток из «китовой тюрьмы» начали выпускать на свободу Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) начали операцию по выпуску первых двух косаток из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморье.

Происшествия Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.