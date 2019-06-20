В России могут ввести новый штраф для автомобилистовRT на русском вчера в 23:32

Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.

с чего всё началось

Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тыс. рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального собрания «Парламентская газета».

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

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