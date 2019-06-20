Транспорт

В России могут ввести новый штраф для автомобилистовРИА Новости вчера в 22:12

Правительство предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые пользуются платной дорогой, не заплатив, пишет официальное издание Федерального Собрания "Парламентская газета".
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с чего всё началось

Россиян предлагают штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это.
Парламентская газетавчера в 17:12

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Новый штраф для автомобилистов появится в России

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В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

РИА Новостивчера в 22:12

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В России могут ввести новый штраф для автомобилистов

RT на русскомвчера в 23:32

В России появится новый штраф

Газета.Ruвчера в 22:25

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Известия00:36

Россиян предлагают штрафовать за неоплаченный проезд по платным дорогам

Парламентская газетавчера в 17:12
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Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 01:18, Вашингтон
Политика

В ДНР и ЛНР оценили названное Кучмой условие снятия блокады Донбасса

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Врачи рассказали, как летом не подхватить энтеровирус

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Заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко возмутилась словами президента Франции Эммануэля Макрона, который поддержал возвращение России прав в ПАСЕ.
Обновлено вчера в 21:17
Происшествия

Бизнесмена Василия Бойко-Великого задержали по подозрению в хищении

Позднее Аверьянов сообщил РБК, что его подзащитного обвиняют в хищении $500 тыс. в 2014 году со счета Шеина в банке «Кредит-Экспресс».
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В Северной Ирландии начались съемки пилота приквела «Игры престолов». Неизвестно, будет ли он сниматься в других странах.
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Авто

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Бари Алибасов в интервью рассказал о коме

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В Кузбассе построят новый реабилитационный центр

Сотрудничество предполагает взаимодействие в проектировании и строительстве «под ключ» модульного реабилитационного центра на базе Новокузнецкой городской клинической больницы №1 и отделения кардиологии и реабилитации Кемеровского областного клинического кардиодиспансера.
Обновлено вчера в 22:34
Авто

В Новой Зеландии продают праворульный ВАЗ-2107 за 240 тыс. рублей

За уникальную машину 1988 года выпуска с пробегом 141 тыс. километров просят 5750 новозеландских долларов, т. е. примерно 240 000 рублей.
Обновлено вчера в 21:31
Энергетика

Киев предлагает Европе покупать российский газ на украинской границе

В России, на Украине и в ЕС активно обсуждается заявление, сделанное исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.
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Общество

Росконтроль назвал подмосковное эскимо одним из лучших

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Авто

«АвтоВАЗ» выпустил Lada XRAY Cross с вариатором

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Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено вчера в 13:34
Общество

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Власти Ломбардии – региона, расположенного на севере Италии, обязали мини-отели при действующих фермах закупать для питания постояльцев 80% продуктов, произведенных в этом регионе, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина

Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
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Общество

«Новая газета» узнала о недвижимости сотрудников ФСБ из дела Голунова

«Новая газета» совместно с «Трансперенси интернешнл – Россия» и изданием Baza нашла элитную подмосковную недвижимость у двух высокопоставленных сотрудников ФСБ, чьи имена фигурировали в деле журналиста Ивана Голунова.
Обновлено вчера в 04:28
Экономика

Медведев подписал постановление о запрете повышения цен на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного повышения цен на услуги ЖКХ выше уровня инфляции в регионах.
Обновлено вчера в 11:05
Происшествия

Семь человек госпитализированы после ДТП с автобусом под Челябинском

Семь человек, по уточненным данным, госпитализированы после аварии с участием автобуса и грузовика на трассе М5 "Урал" в Челябинской области.
Обновлено вчера в 14:21
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Смертельно опасные бактерии атакуют пляжи в США

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Елена Малышева два часа гуляла босиком по Москве

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Мобильный тонкий клиент HP mt45 на платформе AMD обойдётся в $800

Компания HP подготовила к выпуску портативный компьютер mt45 Mobile Thin Client для бизнес-пользователей, которым приходится часто работать вне офиса.
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Политика

В госдепе США призвали Россию «прекратить ложь вокруг сбитого боинга»

Спецпредставитель госдепартамента США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия должна прекратить кампанию по дезинформации вокруг трагедии с рейсом MH17 Малайзийских авиалиний и наказать виновных.
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Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
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«Манчестер Сити» продлил контракт с Уокером

Обновлено вчера в 10:44
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