Экономика

В России могут ввести новый экологический налогRT на русском вчера в 23:30

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
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В правительстве предложили экологический налог для «грязных» предприятий

РБК00:20

В России может появиться новый налог

Газета.Ruвчера в 23:43

В правительстве обсуждают введение нового налога

URA.Ruвчера в 22:18

Платежи за сброс неочищенных стоков могут заменить налогом

Коммерсантъвчера в 23:23

СМИ сообщили о возможном появлении нового налога

Известиявчера в 22:10

В России может появиться новый экологический налог, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:34

В России может появиться новый экологический налог

Российская газетавчера в 21:00
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Политика

Депутат Рады: Порошенко готовится сорвать выборы

В свою очередь Порошенко заявил о твердом намерении выиграть выборы.
Обновлено вчера в 12:39
Экономика

Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Происшествия

Грузовик и микроавтобус столкнулись на трассе под Томском

Три человека погибли и несколько пострадали при столкновении грузовика и микроавтобуса под Томском, где в четверг начался сильный снегопад.
Обновлено в 00:40
Космос

В НПО имени Лавочкина предложили отправить миссию к астероиду Апофис

Научно-производственное объединение имени Лавочкина предлагает осуществить демонстрационный полет автоматической межпланетной станции к астероиду Апофис, чтобы оценить вероятность его столкновения с Землей и испытать оборудование для доставки грунта со спутника Марса Фобоса, сообщается в выпускаемом предприятием журнале "Вестник НПО имени С.А. Лавочкина".
Обновлено вчера в 21:20
Политика

Греция потребовала от Германии репарации за оккупацию

Парламент Греции поддержал инициативу правительства о выдвижении требований Берлину по выплате репараций за ущерб от оккупации во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Глава Хакасии обратился к президенту из-за конфликта с энергетиками

Жители Хакасии сегодня, 17 апреля, стали очевидцами очередного витка конфликта между республиканскими властями и энергетиками.
Обновлено вчера в 07:22
Технологии

ФАС возбудила дело против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 12:57
Общество

В Омске женщину обязали заплатить налог на подарки от мэрии в роддоме

Жительницу Омска Санию Абдуллину, родившую ребенка в первые минуты нового года, обязали заплатить налоги на подаренные от мэрии города букет и сертификат на детские товары.
Обновлено вчера в 09:30
Футбол

Матч 24-го тура РПЛ «Краснодар» — «Зенит» пройдет при аншлаге

Обновлено вчера в 07:57
Происшествия

Избитый футболистом «Спартака» американец простил обидчика

Американец Майк Коул (Mike Cole), которого избил в Москве футболист «Спартака» Аяз Гулиев, написал примирительный пост в Facebook.
Обновлено вчера в 16:26
Авто

Модель Mercedes-Benz GLC 63 4Matic обновила начинку и дизайн

Вслед за обновлением обычных версий Мерседеса GLC немцы провели и рестайлинг модели Mercedes-Benz GLC 63 4Matic.
Обновлено вчера в 09:18
Авто

УАЗ представил новую версию «буханки»

Ульяновский автозавод начал поставки официальным дилерам новой версии УАЗ «Комби», более известного как «буханка».
Обновлено вчера в 13:59
Шоу-бизнес

Виктория Боня рассказала о желании родить еще детей от Алекса Смерфита

Виктория Боня рассказала Алле Довлатовой, что хотела родить еще детей от Алекса Смерфита.
Обновлено вчера в 02:50
Происшествия

На Урале возгорание цистерны с бензином предотвратила пенная атака

Сегодня ночью в промзоне Березовского городского округа на ведомственных железнодорожных путях сошла с рельсов цистерна с бензином, произошла утечка топлива.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Медведев сообщил, что в России почти 19 миллионов бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что в России сейчас проживают почти 19 миллионов бедных.
Обновлено вчера в 19:15
Политика

Зеленский начал подготовку к встрече с Трампом

Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского наняла американскую лоббистскую компанию Signal Group Consulting для подготовки встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия

Панкратов-Черный пожаловался на целенаправленные унижения в аэропортах

Обновлено вчера в 09:22
Здоровье

Главный онколог России заявил о росте заболеваемости раком

Число больных раком, по последним данным, увеличилось на 600 тыс. человек, рассказал РБК главный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.
Обновлено вчера в 18:32
Путешествия

Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники

Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что «по срезу туроператорских предложений» Крым стал самым доступным направлением для отдыха на майские праздники.
Обновлено в 00:14
Экономика

МЭР: Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 9,5%

Пенсии россиян к 2024 году вырастут на 39,4%. Реальный показатель с учетом уровня инфляции составит 9,5%. Прогноз социально-экономического развития содержится в докладе МЭР.
Обновлено вчера в 10:25
Политика

В Японии признали невозможность присоединения Курильских островов

Обновлено в 00:14
Футбол

«Манчестер Сити» победил «Тоттенхэм» и вылетел из Лиги чемпионов

Обновлено вчера в 17:07
Происшествия

В Португалии девять человек погибли в ДТП с туристическим автобусом

Девять человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом на португальском острове Мадейра, сообщается на сайте ассоциации спасателей Португалии.
Обновлено вчера в 15:02
Общество

Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.
Обновлено вчера в 08:16
Космос

Специалисты NASA подтвердили информацию о глобальном потеплении

Обновлено вчера в 07:47
Происшествия

Два человека пострадали в массовом ДТП на Невском проспекте

Сам молодой человек в результате ДТП не пострадал, но травмы получили две девушки, находившиеся в салоне Volkswagen Polo.
Обновлено вчера в 21:49
Шоу-бизнес

Анастасия Трегубова в четвертый раз стала мамой

Ведущая «Доброго утра» на Первом канале Анастасия Трегубова 17 апреля в четвертый раз стала мамой. Второй сын звезды появился на свет в 14.
Обновлено вчера в 14:00
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено вчера в 07:22
Общество

Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают

Поправки в ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
Космос

Первый известный межзвездный метеор мог попасть на Землю в 2014 году

Первый известный посетитель из межзвездного пространства, объект в форме сигары под названием «Оумуамуа», был обнаружен в 2017 году.
Обновлено вчера в 04:58
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