Экономика

В России могут ввести новый экологический налогRT на русском вчера в 23:30

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
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В правительстве предложили экологический налог для «грязных» предприятий

РБК00:20

В России могут ввести новый экологический налог

RT на русскомвчера в 23:30

В России может появиться новый экологический налог

Российская газетавчера в 21:00

В правительстве обсуждают введение нового налога

URA.Ruвчера в 22:18

СМИ сообщили о возможном появлении нового налога

Известиявчера в 22:10

В России может появиться новый экологический налог, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:34

Власти обсуждают введение нового экологического налога

Коммерсантъвчера в 23:23
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Общество

Ужесточающий правила распространения сим-карт законопроект доработают

Поправки к ст. 44 закона «О связи» призваны ужесточить правила распространения сим-карт.
Обновлено в 01:19
Политика

Российский посол оценил убытки Эстонии от санкций против России

Согласно оценке посла России в Таллине Александра Петрова, убытки Эстонии от введенных против нашей страны санкций составляют сотни миллионов евро.
Обновлено в 02:06
Экономика

Названы регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Несколько российских регионов не успели в 2018 году повысить зарплаты всем категориям бюджетников, которые были перечислены в майских указах президента.
Обновлено вчера в 11:37
Футбол

Футболист вышел на поле и сразу попросил замену

Едва выйдя на поле, Маттиас вынужден был попросить обратную замену.
Обновлено в 01:21
Наука

Мозг свиньи частично оживили через четыре часа после ее смерти

Ученым удалось частично оживить мозг свиньи через четыре часа после смерти животного, результаты их опытов опубликованы в журнале Nature.
Обновлено вчера в 14:37
Политика

«Ъ» узнал о визите советника Трампа в Москву

Фиона Хилл, которая является советником президента США Дональда Трампа по России, посетила Москву. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено вчера в 19:35
Происшествия

Панкратова-Черного сняли с самолета в Барнауле

Обновлено вчера в 06:38
Кино

Звезда «Облачного атласа» умерла в 16 лет

Обновлено в 02:00
Происшествия

Самолёт во Внуково остановили по требованию пассажиров из-за пламени

Обновлено вчера в 12:42
Политика

США ввели санкции против Центробанка Венесуэлы

США ввели новые санкции против Центробанка Венесуэлы. Об этом говорится в сообщении американского Министерства финансов.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Мужчина с двумя канистрами бензина хотел поджечь собор на Манхэттене

Полиция Нью-Йорка задержала мужчину, собиравшегося поджечь собор Святого Патрика на Манхэттене. Инцидент произошел в среду вечером.
Обновлено в 00:35
Шоу-бизнес

Алла Духова вывела дочку Кристины Орбакайте на большую сцену

Театр с юбилеем поздравили: Кристина Орбакайте с дочкой Клавдией, Аркадий Укупник с дочкой Софией, Евгений Болдин с маленькой Машей, а также Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Анастасия Задорина, Игорь Гуляев и дети Жасмин и Юлии Барановской.
Обновлено вчера в 13:00
Авто

Назван победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

Audi A7 Sportback: даже солидному автомобилю уместно быть в хорошей спортивной форме Стоит отметить, что автомобили, участвующие во всемирном конкурсе, в соответствии с его условиями должны продаваться не менее чем в пяти странах и как минимум на двух континентах по состоянию на 1 января того года, в рамках которого проводится отбор.
Обновлено в 02:26
Общество

МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации транспорта

МВД России вместе с Минкомсвязи запустили онлайн-сервис, позволяющий гражданам прекратить регистрацию принадлежащих им транспортных средств, сервисом можно воспользоваться через портал Госуслуг, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 12:23
Общество

Умер корреспондент Первого канала Илья Костин

Обновлено вчера в 12:45
Происшествия

Почти 30 человек погибли в аварии с автобусом на Мадейре

По меньше мере, 28 человек погибли при крушении туристического автобуса в среду в курортном районе Канису на юго-востоке португальского острова Мадейра, сообщила BBC News.
Обновлено вчера в 15:53
Армия и оружие

Шесть российских атомоходов отправят на металлолом вместо модернизации

Шесть российских атомных крейсеров и подлодок утилизируют, несмотря на запланированную ранее модернизацию.
Обновлено вчера в 22:42
Происшествия

В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека

Обновлено в 01:40
Интернет

Facebook завладел списками контактов 1,5 млн пользователей

Facebook получила списки контактов в электронной почте порядка 1,5 млн пользователей соцсети без их ведома.
Обновлено в 00:41
Футбол

Гвардиола назвал «жестоким» вылет «Манчестер Сити» из Лиги чемпионов

О вылете своей команды из Лиги чемпионов высказался Гвардиола. Он заявил, что это тяжело и жестоко, но нужно принять такой результат.
Обновлено вчера в 19:26
Общество

Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»

Обновлено в 01:35
Наука

Ученые назвали продукты, вызывающие рак кишечника

Ежедневное употребление красного (говядина, свинина, баранина) и переработанного мяса даже в небольших количествах может повысить вероятность заболевания раком кишечника, выяснили исследователи Оксфордского университета.
Обновлено вчера в 20:22
Технологии

ФАС возбудила дела против HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело против сетевых сервисов по поиску работы HeadHunter, SuperJob и Rabota.Ru.
Обновлено вчера в 19:33
Игры

Обновление The Division 2 перенесено на май

Обновлено в 00:47
Происшествия

В Кузбассе разыскивают без вести пропавшего школьника

Обновлено в 01:24
Происшествия

Супруга Дмитрия Быкова рассказала о его состоянии

Ирина Лукьянова, супруга известного журналиста и писателя Дмитрия Быкова рассказала, что врачи сумели стабилизировать его состояние.
Обновлено в 02:40
Общество

Доход врио главы Башкирии в 2018 году вырос в почти два раза

Врио главы Башкирии Радий Хабиров задекларировал чуть более 4 млн рублей дохода за 2018 год, в 2017 году, будучи главой Красногорска, он заработал порядка 2 млн 325 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 10:17
Армия и оружие

КНДР провела испытания нового тактического управляемого оружия

Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие в присутствии своего руководителя Ким Чен Ына. Об этом сообщает агентство ЦТАК.
Обновлено вчера в 23:07
Энергетика

Мировые цены на нефть снизились по итогам торгов понедельника

Котировки майских фьючерсов на техасскую светлую нефть WTI в Нью-Йорке понизились по итогам торгов на 0,49 доллара и составили 63,4 доллара за баррель.
Обновлено 16 апреля в 01:01
Авто

У китайцев имеется собственный аналог Лада Гранта

Обновлено в 02:32
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