В России могут ввести новый экологический налогRT на русском вчера в 23:30

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.

В России могут ввести новый экологический налог

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