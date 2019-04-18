Новый экологический налог могут ввести в РоссииГазета.Ru 02:32

Правительство обсуждает введение экологического налога, который заменит сбор с предприятий за сброс неочищенных вод. Новый налог должен подстегнуть "грязные" предприятия перейти на современные очистные сооружения, считают чиновники. Впрочем, бизнес выступает против таких нововведений.

Новый экологический налог могут ввести в России

Политика Россия запретила экспорт нефти на Украину Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.

Происшествия В центре Петербурга BMW наехал на пешеходов В центре Санкт-Петербурга автомобиль после столкновения с другим транспортным средством вылетел на тротуар и наехал на толпу людей, в результате чего шесть человек получили различные травмы.

Шоу-бизнес Фигуристку Медведеву раскритиковали за откровенный наряд из латекса Подписчики Медведевой выразили мнение, что наряд фигуристки является чересчур откровенным и вульгарным.

Политика Кремль отреагировал на обращение хоккеиста Дацюка о СНИЛС Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ответил в четверг журналистам на вопрос о том, знают ли в Кремле об обращении знаменитого хоккеиста Павла Дацюка, раскритиковавшего введение нового закона о СНИЛС.

Авто Новый Subaru Outback стал выше и получил турбомотор Премьера нового поколения Subaru Outback состоялась сегодня на автосалоне в Нью-Йорке.

Происшествия Глава управления Росавиации арестован по делу о хищении 1 млрд рублей Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко.

Общество Навальный утверждает, что жена-пенсионерка депутата Слуцкого купила Bentley за 28 млн рублей Жена депутата Госдумы от ЛДПР Леонида Слуцкого, которого ранее пытались обвинить в домогательствах, в прошлом году якобы купила автомобиль Bentley Mulsanne за 28 млн рублей.

Кино Вышел трейлер боевика «Форсаж: Хоббс и Шоу» В YouTube на канале Universal Pictures Russia опубликован второй трейлер фильма «Форсаж: Хоббс и Шоу» Дэвида Литча.

Происшествия В Новосибирской области возбудили дело из-за травли ребёнка с ВИЧ В Новосибирской области следствие возбудило уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни после появившихся в СМИ сообщений о травле семьи семилетнего мальчика с ВИЧ.

Культура Сергей Светлаков назвал причины ухода с телеканала ТНТ Сергей Светлаков в минувшем году покинул телеканал ТНТ вместе с коллегой Александром Незлобиным.

Футбол Семак оценил состояние «Зенита» перед матчем с «Краснодаром» Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии команды перед матчем 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».

Общество Самолет с писателем Дмитрием Быковым вылетел из Уфы в Москву Самолет, на борту которого находится публицист Дмитрий Быков, госпитализированный ранее в Уфе, вылетел в Москву для продолжения лечения.

Экономика Реальные доходы россиян снизились при новой методике расчета Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в России в первом квартале 2019 года снизились на 2,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщил Росстат.

Транспорт Транспортная развязка свяжет старые и новые Химки Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщал, что президент РФ Владимир Путин встретится в четверг с губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым и главой Минтранса Евгением Дитрихом, чтобы выслушать их предложения по транспортным развязкам для соединения старых и новых Химок.

Политика Суд на Украине не признал Россию виновной в крушении Ил-76 в Донбассе Чимиркова — вдова украинского военного Александра Белого, который погиб в результате крушения самолета Ил-76 в Донбассе в 2014 году.

Экономика Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.

Кино «Проект»: из 160 фильмов с господдержкой лишь 19 окупились в прокате Фильму при бюджете в 1,5 млрд рублей в прокате удалось собрать лишь 537 млн рублей.

Общество Журналисты нашли дворец у начальника охраны Медведева Журналисты отыскали участок начальника охраны премьер-министра, генерала ФСО Михаила Михеева на Рублёво-Успенском шоссе в деревне Раздоры.

Кино Звезда фильма «Облачный атлас» умерла в 16 лет В Великобритании умерла актриса кино и телевидения, фотомодель и певица Майя-Лесия Нэйлор — талантливой девушке было всего шестнадцать лет.

Шоу-бизнес В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.

Политика Замгенпрокурора Иван Сыдорук подал в отставку Заместитель генерального прокурора России Иван Сыдорук, который 13 лет курировал работу прокуратуры на Северном Кавказе, написал заявление о своей отставке.

Экономика КАСКО решили объединить с ОСАГО Минфин одобрил идею создания универсального полиса на базе ОСАГО и КАСКО.

Игры В Epic Games Store бесплатно раздают Transistor Ролевая игра Transistor временно стала бесплатной в Epic Games Store. Привязать ее к аккаунту можно до второго мая.

Политика Порошенко созвал заседание СНБО Украины из-за ситуации с Приватбанком Президент Украины Петр Порошенко созвал совещание Совета национальной безопасности и обороны в связи с решением суда в Киеве, который признал незаконной национализацию Приватбанка.

Здоровье Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.

Политика Порошенко попросил украинцев не дать превратить страну в Малороссию Президент Украины Петр Порошенко обратился к нации перед вторым туром выборов главы государства.