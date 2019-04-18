Новый экологический налог могут ввести в РоссииГазета.Ru 02:32

Правительство обсуждает введение экологического налога, который заменит сбор с предприятий за сброс неочищенных вод. Новый налог должен подстегнуть "грязные" предприятия перейти на современные очистные сооружения, считают чиновники. Впрочем, бизнес выступает против таких нововведений.

Новый экологический налог могут ввести в России

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