Экономика
Новый экологический налог могут ввести в РоссииГазета.Ru 02:32
Правительство обсуждает введение экологического налога, который заменит сбор с предприятий за сброс неочищенных вод. Новый налог должен подстегнуть "грязные" предприятия перейти на современные очистные сооружения, считают чиновники. Впрочем, бизнес выступает против таких нововведений.
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