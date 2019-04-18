Экономика

В России могут ввести новый экологический налогRT на русском вчера в 23:30

Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
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В России может появиться новый экологический налог, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 21:34

Эксперт прокомментировал предложение ввести новый экологический налог в России

RT на русском08:52

Новый экологический налог могут ввести в России

Газета.Ru02:32

В правительстве предложили экологический налог для «грязных» предприятий

РБК00:20

Власти обсуждают введение нового экологического налога

Коммерсантъвчера в 23:23

СМИ сообщили о возможном появлении нового налога

Известиявчера в 22:10

На Волгу потратят 140 миллиардов рублей

Российская газета08:00
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Автоматически обработано 7310 источников, обновлено в 16:54, Ашберн
Наука

Обнаружены останки одного из крупнейших хищных млекопитающих на Земле

Обновлено в 15:08
Политика

Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину

«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Здоровье

Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком

Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Космос

Очевидец снял пролет примитивного НЛО из окна поезда

Альтернативные ученые полагают, что очевидец снял пролет примитивного НЛО из окна поезда.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия

Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика

Россия обвинила ЦРУ в показе Трампу поддельных фото детей и уток

Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предоставило президенту США Дональду Трампу фальшивые изображения детей, якобы пострадавших от отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Солсбери, и якобы погибших там же уток.
Обновлено в 14:36
Общество

Треть водки в России оказалась нелегальной

Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Гаджеты

Из-за сбоя ПО «Связной» продавал iPhone по 5 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам из-за сбоя программного обеспечения.
Обновлено в 13:13
Политика

Зеленский не уверен, что ему удаться пожать Порошенко руку

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уверен, получится ли у него пожать руку президенту Украины Петру Порошенко, обещавшему рубить коррупционерам руки.
Обновлено в 15:50
Происшествия

Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован

Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в столице Башкирии 16 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:32
Общество

Михалков рассказал о своём самочувствии после операции

Режиссёр Никита Михалков заявил, что не будет стоять на красной дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля из-за перенесённой операции.
Обновлено в 09:42
Футбол

Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров

Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Спорт

Кокорину и Мамаеву грозит реальный срок. В суде им больше не до улыбок

Обновлено в 11:20
Политика

Владимир Зеленский назвал Путина врагом, а Бандеру – героем

Кандидат в президенты Украины, актёр Владимир Зеленский считает Владимира Путина врагом.
Обновлено в 03:34
Политика

Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе

Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Кино

Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет

Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие

Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом

2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Происшествия

На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме

Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери

Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Музыка

Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой

По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Экономика

Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян

Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Энергетика

Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке

Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес

Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой

29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Политика

Зеленский пообещал не убегать с Украины

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал не убегать из страны после пяти лет президентства.
Обновлено в 15:43
Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Происшествия

Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике

Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Наука

Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард

Обновлено 14 апреля в 20:02
Политика

Трамп прокомментировал доклад Мюллера

Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.
Обновлено в 12:12
Политика

Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13
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