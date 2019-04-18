Экономика
В России могут ввести новый экологический налогRT на русском вчера в 23:30
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
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Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Здоровье
Мясо признали продуктом, который увеличивает риск заболеть раком
Веганам просьба не беспокоиться — ученые из Британии включили в список продуктов, которые могут спровоцировать онкологические заболевания пищеварительной системы, красное мясо.
Обновлено в 01:56
Космос
Очевидец снял пролет примитивного НЛО из окна поезда
Альтернативные ученые полагают, что очевидец снял пролет примитивного НЛО из окна поезда.
Обновлено вчера в 14:57
Происшествия
Опубликованы кадры наезда BMW на пешеходов в Петербурге
Телеканал "Звезда" опубликовал кадры с места ДТП у Аничкова моста в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 13:57
Политика
Россия обвинила ЦРУ в показе Трампу поддельных фото детей и уток
Центральное разведывательное управление (ЦРУ) предоставило президенту США Дональду Трампу фальшивые изображения детей, якобы пострадавших от отравления нервно-паралитическим веществом в английском городе Солсбери, и якобы погибших там же уток.
Обновлено в 14:36
Общество
Треть водки в России оказалась нелегальной
Почти треть водки в России оказалась нелегальной.
Обновлено в 11:09
Гаджеты
Из-за сбоя ПО «Связной» продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам из-за сбоя программного обеспечения.
Обновлено в 13:13
Политика
Зеленский не уверен, что ему удаться пожать Порошенко руку
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не уверен, получится ли у него пожать руку президенту Украины Петру Порошенко, обещавшему рубить коррупционерам руки.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован
Дмитрий Быков был экстренно госпитализирован в столице Башкирии 16 апреля, передает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 04:32
Общество
Михалков рассказал о своём самочувствии после операции
Режиссёр Никита Михалков заявил, что не будет стоять на красной дорожке во время торжественного открытия 41-го Московского международного кинофестиваля из-за перенесённой операции.
Обновлено в 09:42
Футбол
Российская премьер-лига одобрила изменение лимита на легионеров
Глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин заявил, что с сезона-2020/21 лимит на легионеров будет распространяться на заявку команд.
Обновлено в 08:49
Политика
Владимир Зеленский назвал Путина врагом, а Бандеру – героем
Кандидат в президенты Украины, актёр Владимир Зеленский считает Владимира Путина врагом.
Обновлено в 03:34
Политика
Контактная группа не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе
Ранее президент Украины Пётр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель в ходе встречи в Берлине поддержали введение пасхального перемирия в Донбассе с 18 апреля.
Обновлено в 15:51
Кино
Актриса из «Облачного атласа» Майя-Лесия Нэйлор умерла в 16 лет
Британская актриса, звезда фильма «Облачный атлас» Майя-Лесия Нэйлор умерла в возрасте 16 лет.
Обновлено в 04:01
Армия и оружие
Два атомных крейсера и 4 атомных подлодки отправят на металлолом
2,7 миллиарда рублей потратят на утилизацию шести российских атомоходов – двух крейсеров и четырех подлодок, сообщает «Лента».
Обновлено в 00:10
Происшествия
На Южном Урале пресечена деятельность ОПГ, вымогавшей деньги у военных
Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального УФСБ, деятельность этнической преступной группы пресечена сотрудниками военной контрразведки во взаимодействии с другими правоохранительными органами в одном из военных гарнизонов, дислоцированных в Челябинской области.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Полиция назвала причину пожара в Нотр-Даме
Причиной пожара в соборе Парижской Богоматери могло стать короткое замыкание.
Обновлено в 16:07
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые показала фото восьмимесячной дочери
Кудрявцева признается что ей очень сложно сдержаться, чтобы не показать, какой растет дочь, которой недавно исполнилось 8 месяцев.
Обновлено в 01:37
Музыка
Зрители раскритиковали работу звукорежиссера на концерте Пугачевой
По словам зрителя Никиты Ковтунова, работа звукорежиссера оставляла желать лучшего Зрители юбилейного концерта российской певицы Аллы Пугачевой, который состоялся 17 апреля в Кремлевском дворце, пожаловались на плохой звук.
Обновлено в 05:37
Экономика
Росстат сообщил о снижении реальных располагаемых доходов россиян
Реальные денежные доходы россиян за отчетный период снизились на 2%. В номинальном выражении денежные доходы населения России в первом квартале 2019 года составили 29,92 тыс. рублей, увеличившись на 3,2% по сравнению с первым кварталом 2018 года.
Обновлено в 09:01
Энергетика
Total может инвестировать в СПГ-терминалы в Мурманске и на Камчатке
Французская нефтегазовая компания Total намерена купить 10% в перевалочных пунктах сжиженного природного газа (СПГ) в Мурманске и на Камчатке, строительство которых запланировала компания «НОВАТЭК».
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Тата Карапетян дала первое интервью после ухода мужа к Виктории Лопыревой
29-летняя бизнесвумен впервые после расставания с мужем дала большое откровенное интервью, в котором рассказала, каким было ее детство, как отец готовил ее к тому, чтобы занять одну из ключевых позиций в "Ташире", и, конечно же, прокомментировала свое расставание с Булатовым.
Обновлено в 11:42
Политика
Зеленский пообещал не убегать с Украины
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский пообещал не убегать из страны после пяти лет президентства.
Обновлено в 15:43
Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Житель Брянска случайно сжег 1,5 млн руб. в чайнике
Представители Центробанка Брянской области сообщили, в каких случаях можно обменять поврежденные купюры, рассказав историю о том, как местный житель сжег 1,5 млн руб. в чайнике.
Обновлено в 16:26
Наука
Скончался нобелевский лауреат, нейробиолог Пол Грингард
Обновлено 14 апреля в 20:02
Политика
Трамп прокомментировал доклад Мюллера
Президент США Дональд Трамп прокомментировал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборы.
Обновлено в 12:12
Политика
Путин прокомментировал пожар в соборе Нотр-Дам
Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями французского бизнеса заявил, что все наблюдали за пожаром в соборе Нотр-Дам в Париже со слезами на глазах.
Обновлено в 10:13