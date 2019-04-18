Экономика
В России могут ввести новый экологический налогRT на русском вчера в 23:30
Руководитель Росводресурсов Дмитрий Кириллов в беседе с «Российской газетой» заявил, что в настоящее время в правительстве рассматривается идея заменить платежи для предприятий за сбросы неочищенных стоков в водные объекты на экологический налог.
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Политика
Президент Эстонии заявила о готовности к диалогу с Россией
Обновлено в 07:11
Происшествия
Путин выразил соболезнования Меркель в связи с ДТП на Мадейре
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и президенту страны Франк-Вальтеру Штайнмайеру в связи с аварией автобуса с туристами из Германии на острове Мадейра.
Обновлено в 06:43
Политика
Россия ввела запрет на экспорт нефти на Украину
«Устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов», — заявил Медведев.
Обновлено в 05:28
Шоу-бизнес
В 55 лет умерла вдова Евгения Евстигнеева, актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка РФ Ирина Цывина скончалась на 56-м году жизни.
Обновлено в 06:03
Интернет
Facebook случайно завладела контактами 1,5 млн пользователей
Ранее специалисты по кибербезопасности обнаружили, что Facebook при регистрации новой учётной записи начала запрашивать пароль от электронной почты, после чего автоматически и без разрешения импортировала все контакты.
Обновлено в 06:37
Экономика
Число приговоров по экономическим статьям в России стало рекордным
Фото: IStock За 2018 год в России было вынесено рекордное количество приговоров по экономическим статьям.
Обновлено в 06:56
Политика
Киевcкий суд признал незаконной национализацию Приватбанка
8 апреля украинский бизнесмен Игорь Коломойский, которому ранее принадлежал Приватбанк, заявил, что Международный валютный фонд (МВФ) выступил одним из бенефициаров национализации банка.
Обновлено в 06:52
Политика
Дума приняла закон, призванный повысить пенсии ветеранам ВОВ
Госдума на пленарном заседании в четверг приняла закон, направленный на увеличение пенсии ветеранам Великой Отечественной войны в среднем на 9,5 тыс. рублей.
Обновлено в 05:32
Футбол
Стали известны даты полуфинальных матчей Лиги чемпионов
УЕФА утвердил даты, когда пройдут полуфиналы Лиги чемпионов. «Тоттенхэм» и «Барселона» проведут первые матчи дома.
Обновлено в 07:13
Происшествия
Московская редакция «Росбалта» прекратила работу из-за обысков
Главный редактор информагентства «Росбалт» Николай Ульянов сообщил, что московская редакция полностью прекратила работу из-за обысков, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:28
Космос
Впервые в космосе обнаружена первая молекула Вселенной
Астрономы только что нашли доказательства того, что гидрид гелия первая молекула, которая когда-либо образовывалась во Вселенной вращается вокруг далекой планетарной туманности.
Обновлено вчера в 13:49
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Футбол
«Спартак» вернул провинившегося Гулиева в основную команду
Полузащитник московского "Спартака" Аяз Гулиев, наказанный руководством клуба за избиение американского филолога Майкла Коула, вернулся к тренировкам в главной команде.
Обновлено в 07:16
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Теннис
Медведев впервые вышел в четвертьфинал турнира серии «Мастерс»
В третьем сете Медведев сумел отыграть брейк и впервые в карьере вышел в четвертьфинал на турнире серии "Мастерс".
Обновлено в 07:24
Шоу-бизнес
В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой
В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
Обновлено в 07:06
Футбол
«Реал» оформит переход Азара в ближайшие дни
Стороны окончательно согласуют трансфер в ближайшие дни. Таким образом, мечта Азара о переходе в мадридский клуб всё-таки сбудется.
Обновлено в 06:53
Шоу-бизнес
Шнуров посвятил новые стихотворные строчки Собчак
Музыкант и лидер группировки "Ленинград" Сергей Шнуров снова посвятил стихотворные строчки известной телеведущей Ксении Собчак.
Обновлено вчера в 12:31
Гаджеты
«Связной» несколько минут продавал iPhone по 5 тысяч рублей
Интернет-магазин «Связной» из-за ошибки в течение нескольких минут продавал смартфоны по заниженным ценам.
Обновлено в 06:46
Армия и оружие
ДНР: Украинский морпех расстрелял своих сослуживцев из автомата
«Военнослужащий 35-й бригады морской пехоты устав от физического унижения, открыл огонь из автомата по своим сослуживцам, в результате чего один военнослужащий матрос Иващенко Ю. Ю. погиб, еще трое получили ранения различной степени тяжести», — рассказал Безсонов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Врачи госпиталя Бурденко вылетели в Уфу для лечения Дмитрия Быкова
16 апреля писателя доставили в больницу Уфы с борта самолёта.
Обновлено в 03:26
Спорт
Жена Кокорина: ребята за обычную драку сидят уже полгода
Жена футболиста Александра Кокорина Дарья Валитова высказала опасения, что ее мужу, а также Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому могут дать реальный срок.
Обновлено в 04:45
Происшествия
Экс-главу Серпуховского района перевели из СИЗО в больницу
Как рассказала агентству супруга арестованного Юлия Шестун, экс-глава Серпуховского района потерял сознание во время следственного мероприятия.
Обновлено в 05:38
Авто
Названы победители World Car Awards 2019 года
Британский электромобиль Jaguar I-Pace был удостоен звания "Автомобиль года" на нью-йоркском автомобильном салоне, а также приза в номинации "Самый экологически чистый автомобиль 2019 года" и награды за лучший дизайн.
Обновлено вчера в 20:55
Авто
Mercedes-Benz представил обновленный кроссовер GLC 63 4Matic
Штутгартская компания представила рестайлинговую версию своего кросс-купе Mercedes-Benz GLC.
Обновлено в 05:49
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено в 07:16
Общество
МВД запустило онлайн-сервис для прекращения регистрации ТС
МВД совместно с Минкомсвязи запустило онлайн-сервис, предоставляющий автовладельцам возможность прекращать действие регистрации транспортных средств.
Обновлено вчера в 14:00
Футбол
Инсайд из «Ювентуса»: Криштиану Роналду может покинуть клуб
Ведущий форвард футбольной сборной Португалии и итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду может расторгнуть контракт с клубом до его окончания.
Обновлено в 06:35
Кино
Джордж Лукас срежиссировал сцену в «Игре престолов»
Постановщик посетил съёмочную площадку сериала (актёры очень удивились, а шоураннеры сначала думали, что это шутка) и даже помог снять одну неудобную сцену с участием Джона Сноу и Дэни.
Обновлено в 02:48