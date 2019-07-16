ЖКХ
В России могут ввести новую схему оплаты за вывоз мусораРИА Новости 05:07
В правительстве обсуждают введение нового способа расчета стоимости вывоза мусора: по количеству баков, установленных на контейнерной площадке. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на "Российский экологический оператор".
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с чего всё началось
Новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей рассматривают в правительстве, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Оплату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, назвали прогрессивной и шагом вперед.Телеканал 360°06:01
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