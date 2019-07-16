Новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей рассматривают в правительстве, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Оплату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, назвали прогрессивной и шагом вперед.

с чего всё началось

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Как отмечается, речь идёт о плате за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

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