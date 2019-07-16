ЖКХ

В России разрабатывают новую схему оплаты за вывоз мусораREGNUM вчера в 07:25

Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
Читать в источнике
с чего всё началось

Новая схема оплаты за вывоз мусора может появиться в России

Новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей рассматривают в правительстве, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Оплату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, назвали прогрессивной и шагом вперед.
Телеканал 360°вчера в 06:01

Подробнее о событии

В правительстве РФ обсуждается новый способ тарификации вывоза мусора

RT на русскомвчера в 13:11

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

ТАССвчера в 01:06

В России обсуждают новый способ оплаты вывоза мусора

РИА Новостивчера в 12:27

Новая схема оплаты за вывоз мусора может появиться в России

Телеканал 360°вчера в 06:01

Россиянам могут предложить новый способ оплаты вывоза мусора

Эхо Москвывчера в 05:04

В России могут ввести оплату вывоза мусора по количеству контейнеров

Коммерсантъвчера в 02:03

Фуга бака

Российская газетавчера в 11:32
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 00:00, Вашингтон
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Экономика

Крупные банки начали заменять рубли на бонусы при кешбэке

За год часть крупных банков отказалась от прямого начисления рублей в качестве кешбэка за траты по карте — вместо этого клиентам начисляются баллы.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Лавров оценил вероятность улучшения отношений между Россией и США

Сергей Лавров напомнил, что лидеры России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время встречи в японской Осаке высказались за расширение экономического сотрудничества, возобновление диалога по стратегической стабильности, а также положительно оценили диалог по вопросам борьбы с терроризмом.
Обновлено вчера в 19:20
Общество

Из-за всероссийского сбоя ЗАГСы перешли на ручную работу

Обновлено вчера в 09:40
Кино

«Игра престолов» получила рекордное число номинаций на «Эмми»

Сериал «Игра престолов» студии HBO получил номинации на премию «Эмми» в 32 категориях. Объявление номинантов транслировали на сайте премии.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

В Благовещенске ливень подтопил областную больницу и детские сады

Подтопленным оказалось здание детской областной больницы.
Обновлено вчера в 23:07
Политика

Соболь, Митрохина и Гудкова сняли с выборов в Мосгордуму

Обновлено вчера в 12:29
Футбол

Алексей Миранчук: «Буду жалеть, если останусь в России»

Обновлено вчера в 13:39
Политика

ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине

Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — «очень хорошо»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Происшествия

Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон

Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Здоровье

За первое полугодие 2019 года кровь сдали почти 19 тысяч волгоградцев

В целом по Волгоградской области за первые шесть месяцев текущего года кровь сдали почти 19 тысяч человек, средний возраст которых составляет 30-35 лет.
Обновлено вчера в 23:21
Общество

Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»

Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено вчера в 21:24
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Авто

Что произойдет с автомобилем, если в него выстрелить шаром для боулинга

Американец Эдвин Саркисян проверил на прочность PT Cruiser, выстрелив в него в упор из самодельной мортиры.
Обновлено вчера в 08:09
Происшествия

В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство

Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Политика

Вице-премьер Италии рассказал, что получал угрозы от украинцев

Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини получал угрозы от украинцев.
Обновлено вчера в 10:49
Экономика

Турецкие отели снизили цены для россиян

Обновлено вчера в 12:48
Общество

В России появится ГОСТ на фотографирование младенцев

Обновлено вчера в 03:44
Армия и оружие

В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США

В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Политика

В офисе Зеленского анонсировали новые телефонные переговоры с Путиным

Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
Обновлено вчера в 06:37
Политика

Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17

Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
Обновлено вчера в 12:10
Армия и оружие

Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике

Обновлено вчера в 22:43
Политика

Косачев оценил назначение нового председателя Еврокомиссии

Жесткий и авторитетный политик, за спиной которой стоит А.Меркель со всем ее политическим весом, она пользуется популярностью и доверием и во Франции, а потому новое назначение гарантирует усиление роли германо-французского тандема в Евросоюзе.
Обновлено вчера в 16:34
Шоу-бизнес

Федор Смолов выиграл шутливое шоу и пожертвовал деньги сельскому клубу

Обновлено вчера в 15:59
Политика

В Кремле оценили идею конфискации имущества у коррупционеров

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал предложение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина по конфискации имущества коррупционеров и предоставления следователям доступа к банковской тайне россиян на стадии доследственных проверок.
Обновлено вчера в 07:45
Происшествия

В Красноярске полиция прервала лекцию феминистки из Великобритании

Обновлено вчера в 22:57
Авто

Показано первое фото УАЗ «Патриот» с АКП

Автоконцерн УАЗ представило первое официальное фото «Патриот» с автоматической коробкой передач.
Обновлено вчера в 05:53
Религия

Крестным ходом в Екатеринбурге прошли 60 тысяч участников

В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
Обновлено вчера в 23:46
«Мусорное» делоБольше новостей по теме
Главное