ЖКХ
В России разрабатывают новую схему оплаты за вывоз мусораREGNUM вчера в 07:25
Тариф на оплату коммунальной услуги «Вывоз твёрдых бытовых отходов» могут поставить в зависимость от количества контейнеров, установленных на площадках по сбору мусора.
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с чего всё началось
Новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей рассматривают в правительстве, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Оплату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, назвали прогрессивной и шагом вперед.Телеканал 360°вчера в 06:01
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Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — «очень хорошо»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
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Обновлено вчера в 11:18
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Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
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В целом по Волгоградской области за первые шесть месяцев текущего года кровь сдали почти 19 тысяч человек, средний возраст которых составляет 30-35 лет.
Обновлено вчера в 23:21
Общество
Конструктор рассказал об особенностях российской подлодки «Пиранья»
Разработанная КБ "Малахит" уникальная воздухонезависимая энергоустановка (ВНЭУ) позволит новейшей неатомной малой подлодке П-750Б увеличить время нахождения под водой в четыре раза - до 12 суток, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ, автор проекта лодки Игорь Караваев.
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Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
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Замглавы офиса украинского президента Вадим Пристайко сообщил, что в будущем ожидаются новые телефонные переговоры лидеров России и Украины.
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Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
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В Екатеринбурге порядка 60 000 человек прошли крестным ходом от Храма-на-крови к монастырю на Ганиной Яме.
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