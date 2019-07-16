Новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей рассматривают в правительстве, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Оплату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, назвали прогрессивной и шагом вперед.

с чего всё началось

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Как отмечается, речь идёт о плате за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

Кино Джордж Мартин не учтет мнение фанатов о финале «Песни льда и пламени» Автор фэнтезийного цикла романов «Песь льда и пламени» Джордж Мартин заявил, что не будет прислушиваться к фанатам о том, как он должен завершить свою книжную вселенную.

Гаджеты Флагман Lenovo снимает не хуже Google Pixel 3 Если говорить о последней оценке, Z6 Pro оказывается чуть лучше iPhone 8 Plus и чуть хуже, чем OnePlus 6. Если же говорить именно о фотовозможностях, что для большинства более актуально, то флагман Lenovo обошёл Asus ZenFone 6, OnePlus 6T и выступил на уровне Google Pixel 3, а это многого стоит.

Общество Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.

Экономика Российские пенсионеры отказались копить на старость На депозиты и денежные вклады в старости рассчитывает 23 процента респондентов. Об этом свидетельствую данные проведенного ВЦИОМ опроса.

Шоу-бизнес Мария Порошина впервые вывезла сына на море Актриса совместила отдых и работу. Актриса Мария Порошина привезла четверых детей, включая полугодовалого сына Андрея, на Черное море.

Армия и оружие Уфолог оценил планы штурма Зоны 51 Более миллиона американцев намерены принять участие в масштабном флешмобе, который в Сети окрестили штурмом Зоны 51.

Футбол «Рубин» может арендовать Ломовицкого и Мостового Состав «Рубина» в ближайшее время могут пополнить на правах аренды полузащитники Александр Ломовицкий из «Спартака» и Андрей Мостовой из «Зенита», сообщил футбольный комментатор Нобель Арустамян.

Здоровье В Петербурге появится центр медицинской реабилитации детей В Петербурге планируют открыть центр медицинской реабилитации детей, главной целью которого станет снижение младенческой смертности.

Общество Госдума запретила передавать коллекторам долги по ЖКХ Госдума на пленарном заседании приняла закон о запрете передачи коллекторам долгов по ЖКХ.

Политика Урсула фон дер Ляйен избрана главой Еврокомиссии Европарламент утвердил кандидатуру экс-министра обороны Германии Урсулы фон дер Ляйен на пост председателя Еврокомиссии, сообщил телеканал Sky News по итогам голосования, которое состоялось во вторник, 16 июля.

Авто АвтоВАЗ рассказал о новой Lada Granta с вариатором В июне в СМИ появилась информация о том, что вслед за LADA XRay и Vesta вариатором оснастят и следующее поколение LADA Granta.

Экономика Ассоциация пчеловодов оценила ущерб от гибели пчел в триллион рублей Ущерб от массовой гибели пчел в нескольких регионах России может составить более 1 трлн руб. Об этом заявил журналистам президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов, передает "Интерфакс".

Экономика ЦБ предложили наделить правом ограничивать тарифы на эквайринг Согласно поправкам в законопроект о требованиях к иностранным электронным кошелькам, совет директоров Центробанка может получить возможность ограничивать максимальный размер тарифов на эквайринг.

Политика Небензя призвал Совбез ООН дать оценку украинскому закону о языке Ранее сегодня в ООН заявили, что закон о государственном языке на Украине вызывает озабоченность.

Политика Лавров назвал условия возобновления авиасообщения с Грузией Россия рассмотрит возможность возобновления авиасообщение с Грузией, если власти стабилизируют ситуацию в стране и устранят угрозы для безопасности россиян, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Места размещения ядерного оружия США в Европе случайно оказались раскрыты из-за доклада комитета Парламентской ассамблеи НАТО, сообщает Washington Post.

Финансы Эксперт назвал самый плохой день для рубля "Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.

Происшествия В США членов банды MS-13 обвинили в убийстве «со средневековой жестокостью» Суд в США предъявил обвинения в рэкете и убийстве 22 членам банды MS-13 за серию жестоких убийств в Лос-Анджелесе, сообщает издание USA Today.

Политика Зарплату рядовым и сержантам ВС РФ существенно поднимут с 1 сентября Служащие по контракту в Вооруженных силах России сержанты и рядовые получат существенную прибавку к зарплате.

Политика Идею конфискации имущества коррупционеров оценили в Кремле Глава Следственного комитета предложил вернуть в Уголовный кодекс конфискацию имущества коррупционеров.

Происшествия Суд вынес приговор убийцам старейшей сотрудницы Мариинского театра Городской суд Санкт-Петербурга вынес приговор фигурантам дела об убийстве старейшей сотрудницы Мариинского театра Нины Мациной.