Новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей рассматривают в правительстве, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Оплату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, назвали прогрессивной и шагом вперед.

с чего всё началось

Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин. Речь идет о плате за число баков, установленных на контейнерной площадке.

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