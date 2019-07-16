ЖКХ
Россиянам предложат новый способ оплаты за вывоз мусораBFM.ru 04:53
Правительство РФ рассматривает возможность ввести новый механизм оплаты вывоза мусора для граждан. Об этом рассказал ТАСС исполнительный директор Российского экологического оператора Алексей Макрушин. Речь идет о плате за число баков, установленных на контейнерной площадке.
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с чего всё началось
Новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей рассматривают в правительстве, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Оплату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, назвали прогрессивной и шагом вперед.Телеканал 360°06:01
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