Новый способ расчета стоимости вывоза мусора для жителей рассматривают в правительстве, сообщили в Российском экологическом операторе (РЭО). Оплату за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке, назвали прогрессивной и шагом вперед.

с чего всё началось

Новый механизм расчёта стоимости вывоза мусора рассматривается в правительстве России. Об этом пишет телеканал «360» со ссылкой на ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). Как отмечается, речь идёт о плате за число баков, которые будут установлены на контейнерной площадке.

В России могут ввести новую схему оплаты вывоза мусора

Политика «Нафтогаз» заявил о готовности увеличить транзит российского газа Украинская компания «Нафтогаз» заявила о готовности обеспечить дополнительный транзит российского газа в связи с ремонтными работами газопровода «Северный поток».

Происшествия Пожар начался в небольшой гостинице в Москве В Пресненском районе столицы загорелось здание небольшой гостиницы, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах города.

Футбол «Црвена Звезда» вышла во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов Сербская "Црвена Звезда" дома обыграла литовскую "Судуву" со счетом 2:1 во втором матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышла в следующий раунд.

Политика Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17 Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.

Политика 27 кандидатам в Мосгордуму отказали в регистрации Мосгоризбирком отказал в регистрации 27 кандидатам в депутаты столичного парламента, окончательные решения о регистрации обнародуют 17 июля, сообщает во вторник Федеральное агентство новостей.

Армия и оружие Бойцы ВСУ случайно уничтожили позиции своих войск в Донбассе Украинские военные по ошибке уничтожили позиции собственных сослуживцев в Донбассе, когда пытались применить новый вид вооружения.

Здоровье Три опасных препарата в аптечках россиян назвал известный телеврач О привычных, но опасных медицинских препаратах в бытовых аптечках россиян рассказал известный телеврач Александр Мясников в программе "О самом главном".

Политика Климкин предложил сделать украинский официальным языком ООН Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о готовности внешнеполитического ведомства предложить ООН сделать украинский официальным языком организации.

Шоу-бизнес Стриженова попала в ДТП с грузовиком Телеведущая Екатерина Стриженова пережила серьезное ДТП, сообщила она в инстаграме.

Политика Председатель ХДС Крамп-Карренбауэр станет главой Минобороны ФРГ Председатель германского Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр в среду, 16 июля будет назначена министром обороны ФРГ.

Шоу-бизнес Мария Порошина впервые вывезла сына на море Актриса совместила отдых и работу. Актриса Мария Порошина привезла четверых детей, включая полугодовалого сына Андрея, на Черное море.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика Google отверг обвинения в сотрудничестве с китайской разведкой Компания Google опровергла информацию о том, что она сотрудничает с военно-промышленным комплексом Китая.

Армия и оружие Политолог оценил заявление генсека НАТО по ДРСМД Политолог Владимир Брутер назвал информационной войной заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга по ДРСМД.

Армия и оружие Stratfor назвала слабые места комплексов С-400 Эксперты американского частного центра разведки Stratfor рассказали об уязвимости российского зенитного ракетного комплекса С-400, которые Россия начала недавно поставлять в Турцию.

Гаджеты OPPO и ФК «Барселона» выпустили лимитированный смартфон и продлили партнёрство Сегодня, 16 июля, бренд смартфонов OPPO объявил о продлении сотрудничества с ФК «Барселона» сроком на три года, а также о выпуске лимитированной линейки смартфонов FCB Reno 10x Zoom.

Политика В Госдуме предложили судить попавших под санкции людей в России В Госдуме предложили позволить переносить суды над лицами, находящимися под санкциями, в Россию.

Общество Сбой произошел в единой базе российских загсов Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».

Происшествия В Канаде при крушении гидросамолёта погибли три человека В Канаде в результате крушения одномоторного гидросамолёта погибли три человека, ещё четверо пропали без вести.

Армия и оружие Расследование катастрофы МН-17 пять лет тиражирует фейки Очередной отчет журналистской группы Bellingcat, который посвящен расследованию крушения малайзийского рейса МН-17 на Донбассе, вышел недавно.

Политика Названы приблизительные сроки снятия блокады с Крыма и Донбасса Украинский политолог спрогнозировал снятие Киевом экономической блокады с территорий Крыма и Донбасса.