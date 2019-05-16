Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителейРИА Новости 09:24
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов. В декабре 2018 года в РФ был принят закон о любительском рыболовстве.
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Росрыболовство хочет установить норму вывоза на улов любителей рыбалки
Общественное телевидение России10:22
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