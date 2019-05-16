Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителейРИА Новости вчера в 09:24
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов. В декабре 2018 года в РФ был принят закон о любительском рыболовстве.
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Росрыболовство хочет установить норму вывоза на улов любителей рыбалки
Общественное телевидение Россиивчера в 10:22
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Венесуэла ведет переговоры с Россией по переходу на расчеты в рублях, заявил РИА Новости посол Венесуэлы при женевском отделении ООН Хорхе Валеро.
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Экономика
Сроки окончания строительства «Северного потока — 2» могут перенести
Сроки окончания строительства "Северного потока — 2" могут перенести на вторую половину 2020 года, передает РИА "Новости".
Обновлено в 03:24
Происшествия
В Белоруссии похитили и убили лейтенанта милиции
Обновлено в 01:55
Общество
На пункты техосмотра вернутся инспекторы ГИБДД
Как считают авторы документа, возвращение ГИБДД на пункты ТО необходимо из-за резко возросшего числа аварий, в которых участвуют автобусы.
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Владимир Путин высказался о массовом бегстве жителей из Омска
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Происшествия
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Причиной смерти Марьянова, по данным следствия, явился сквозной разрыв задней стенки левой общей подвздошной вены с образованием массивной кровопотери.
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Кино
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Армия и оружие
Два американских эсминца вошли в Персидский залив
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Происшествия
В Калифорнии рухнул истребитель F-16
В Калифорнии неподалеку от базы ВВС потерпел крушение военный самолет F-16. О происшествии сообщает местное отделение телеканала ABC.
Обновлено вчера в 20:29
Культура
Владелец шоу «Голос» прокомментировал отмену итогов финала
Голландская компания Talpa Media, которой принадлежат права на шоу «Голос» (The Voice), поддержала решение Первого канала отменить итоги голосования в финале шестого сезона детского конкурса, победу в котором одержала 10-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова.
Обновлено вчера в 20:20
Хоккей
Ожиганов подписал контракт с «Ак Барсом»
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Политика
Информатора WikiLeaks Челси Мэннинг арестовали в США
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Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
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В польской Варшаве сотрудники спецслужбы задержали местного жителя, готовящегося совершить теракт.
Обновлено в 04:01
Спорт
WADA назвало подлинными данные из московской лаборатории
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Обновлено в 03:12
Происшествия
Летевший в Самару самолет из Кипра срочно сел в Краснодаре
Самолет Кипр-Самара экстренно приземлился в Краснодаре. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя авиаперевозчика.
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Армия и оружие
Минобороны сообщило о подготовке боевиками провокации в Идлибе
По данным центра, жители населенного пункта Серакаб сообщили, что террористы свозят в районе химические вещества и обломки российских авиационных фугасных бомб.
Обновлено вчера в 23:52
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Новым Бэтменом может стать Роберт Паттинсон
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
В МИД России выступили за формирование широкого антитеррористического фронта
"Россия последовательно выступает за формирование широкого антитеррористического фронта с участием всех государств при центральной координирующей роли ООН на основе международного права и посредством эффективного выполнения профильных резолюций Совета Безопасности ООН без политизации и двойных стандартов", - сказал дипломат.
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