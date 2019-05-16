В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителейРИА Новости вчера в 09:24

Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов. В декабре 2018 года в РФ был принят закон о любительском рыболовстве.

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

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