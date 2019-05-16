В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителейАргументы и Факты 11:16

Росрыболовство предлагает ввести ограничение на вывоз рыбы в размере трех суточных норм вылова Замглавы Росрыболовства Василий Соколов заявил, что ведомство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы в рамках закона о любительской рыбалке.

В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей

Политика Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.

Общество Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни 51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.

Космос Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны В ходе нескольких месяцев работы на обратной стороне Луны роверу "Юйту-2" удалось обнаружить два типа пород лунной мантии, дальнейшее изучение которых, как считают ученые, даст ценную информацию об истории формирования Земли и ее спутницы, передает Nature.

Происшествия В Британии избили ребенка из Латвии со словами «Возвращайся в Россию» 12-летний уроженец Латвии Эдвард Пургайлис был избит в школе Hillside High School в британском городке Бутл агломерации Мерисайд, пишет The Mirror.

Экономика Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров На 2019 г. прожиточный минимум пенсионера установлен в целом по стране и в каждом регионе на уровне фактического прожиточного минимума пенсионера во II квартале 2018 г. Теперь Минтруд предлагает соотношение фактического регионального и федерального показателя за первое полугодие текущего года умножать на прогноз федерального прожиточного минимума пенсионера на следующий год.

Игры Sony и Microsoft совместно используют облачные платформы для игр Компании Microsoft и Sony подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области облачного гейминга и искусственного интеллекта.

Общество Group-IB нашла накрутку голосов при голосовании в шоу «Голос. Дети» В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.

Экономика Чистый отток капитала из РФ удвоился Как ранее сообщало ИА REGNUM, за первые два месяца 2019 г. чистый отток капитала из РФ частным сектором вырос по сравнению с предыдущим годом в 2,1 раза и оказался равным $18,6 млрд.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».

Происшествия В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.

Армия и оружие Подлодка «Ростов-на-Дону» уничтожила условную субмарину противника Стрельбы прошли в рамках корабельных учений в акватории Черного моря Экипаж подводной лодки "Ростов-на-Дону" успешно провел учения по уничтожению субмарины условного противника, сообщает пресс-служба Черноморского флота.

Политика Помпео оценил переговоры с Путиным Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.

Политика Посольство России анонсировало ответные меры на новые санкции США Россия примет ответные меры на новые санкции США, введеные против пяти россиян и специального отряда быстрого реагирования «Терек», говорится в заявлении посольства России в США, опубликованном в Facebook.

Общество Балтусова прокомментировала сохранение дороги на месте обмеления Волги Помощник главы РТ Олеся Балтусова на своей странице в Facebook прокомментировала возможность сохранения дороги, которая открылась после обмеления Волги.

Политика Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.

Футбол Мирзов ударил игрока «Урала» из-за национальных оскорблений Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Резиуан Мирзов по окончании полуфинального матча Кубка России с «Уралом» ударил форварда гостей Владимира Ильина.

Происшествия В Калифорнии разбился истребитель F-16 Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.

Музыка Лазарев сообщил о проблемах с шеей из-за кондиционеров на Евровидении Артист признался, что его продуло - слишком мощные кондиционеры спровоцировали у него проблемы с шеей.

Происшествия Женщина бросила двухлетнюю девочку в московской поликлинике В поликлинике № 15 в Москве 16 мая была найдена двухлетняя девочка, оставленная одной из посетительниц, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на источники в полиции.

Космос Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.

Футбол «Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta АвтоВАЗ начал отгрузку автомобилей кросс-универсал Lada Granta своим дилерам.

Общество Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.