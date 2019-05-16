Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителейАргументы и Факты 11:16
Росрыболовство предлагает ввести ограничение на вывоз рыбы в размере трех суточных норм вылова Замглавы Росрыболовства Василий Соколов заявил, что ведомство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы в рамках закона о любительской рыбалке.
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Росрыболовство хочет установить норму вывоза на улов любителей рыбалки
Общественное телевидение России10:22
Автоматически обработаны 7243 источника, обновлено в 22:08, Ашберн
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Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
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Общество
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В компании ранее заявили, что серьезно относятся к ситуации с голосованием в финале российской версии шоу и ждут результатов расследования.
Обновлено в 07:00
Экономика
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Армия и оружие
В Минобороны сообщили о разведактивности у границ России за неделю
В течение прошедшей недели разведку возле российских границ осуществлял 21 иностранный летательный аппарат, следует из инфографики газеты Вооружённых сил России «Красная звезда».
Обновлено в 21:33
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Подлодка «Ростов-на-Дону» уничтожила условную субмарину противника
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Обновлено в 09:32
Политика
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Государственный секретарь США Майк Помпео в интервью Fox News Radio заявил, что положительно оценивает переговоры с российским президентом Владимиром Путиным.
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Обновлено в 20:17
Политика
Предприниматель Игорь Коломойский вернулся на Украину
Обновлено вчера в 23:10
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Помощник главы РТ Олеся Балтусова на своей странице в Facebook прокомментировала возможность сохранения дороги, которая открылась после обмеления Волги.
Обновлено вчера в 09:26
Политика
Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Футбол
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Полузащитник тульского футбольного клуба «Арсенал» Резиуан Мирзов по окончании полуфинального матча Кубка России с «Уралом» ударил форварда гостей Владимира Ильина.
Обновлено в 08:32
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Обновлено в 19:37
Музыка
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Артист признался, что его продуло - слишком мощные кондиционеры спровоцировали у него проблемы с шеей.
Обновлено в 19:06
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Космос
Астрономы подвели первые итоги исследования Ультимы Туле
Первым научным аппаратом, созданным для исследования объектов пояса Койпера, стал зонд New Horizons.
Обновлено в 15:55
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«Арсенал» не возьмет Мхитаряна на финал Лиги Европы в Баку
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не примет участие в финале Лиги Европы с «Челси».
Обновлено в 22:00
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
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Общество
Создатель пирамиды Лувра скончался в возрасте 102 лет
Визитной карточкой архитектора считается стеклянная пирамида Лувра, которая служит главным входом в музей.
Обновлено в 21:33
Происшествия
Власти Кубы озвучили причину крушения Boeing 737 в 2018 году
Как сообщает издание Granma, Институт гражданской авиации Кубы обнародовал отчет о возможных причинах катастрофы лайнера Boeing 737 в аэропорту Гаваны в мае 2018 года, разбившегося сразу после взлета.
Обновлено в 19:30