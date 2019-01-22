В России могут ввести налоговый вычет по расходам на фитнесРИА Новости 04:01

Власти РФ планируют предоставлять гражданам новый социальный налоговый вычет по расходам на спортивно-оздоровительные услуги, уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на официальном портале проектов нормативных актов правительства.

В России могут ввести налоговый вычет по расходам на фитнес

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