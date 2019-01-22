Экономика
В России могут ввести налоговый вычет по расходам на фитнесРИА Новости 04:01
Власти РФ планируют предоставлять гражданам новый социальный налоговый вычет по расходам на спортивно-оздоровительные услуги, уведомление о разработке соответствующего законопроекта опубликовано на официальном портале проектов нормативных актов правительства.
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Финансы
ЦБ оценил «дыру» в капитале Минбанка в 60–100 млрд рублей
В рамках оздоровления ЦБ собирается выделить банку кредиты на сумму не более 77 млрд руб. ЦБ объявил о санации Минбанка сегодня, 22 января.
Обновлено в 09:18
Финансы
Рынок акций РФ открылся снижением индексов МосБиржи и РТС на 0,3%
Рынок акций РФ открылся во вторник снижением цен большинства blue chips на фоне ухудшения внешней конъюнктуры из-за опасений по поводу темпов роста мировой экономики; индексы РТС и МосБиржи за минуту торгов потеряли по 0,3%, при этом продолжился рост бумаг АФК "Система" .
Обновлено в 02:23
Экономика
Еврокомиссия оштрафовала Mastercard на 570 млн евро
Европейская комиссия оштрафовала платежную систему Mastercard на 570,6 млн евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке безналичных платежей в Европе.
Обновлено в 06:53
Финансы
Промсвязьбанк выдал первые оборонные кредиты на 130 млрд руб
Промсвязьбанк подписал соглашения о выдаче предприятиям оборонно-промышленного комплекса кредитов на 130 млрд руб. Об этом глава банка Петр Фрадков доложил премьер-министру России Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 11:23
Экономика
«Мечел» рефинансировал синдицированный кредит на $1 млрд
Российская горнодобывающая и металлургическая компания ПАО «Мечел» рефинансировала синдицированный предэкспортный кредит пула зарубежных банков на $1 млрд.
Обновлено в 07:59
Экономика
Сбербанк признан вторым по силе брендом мира
Самым дорогим российским брендом в рейтинге по-прежнему является Сбербанк — 139-е место (минус десять позиций за год).
Обновлено в 06:02
Экономика
Профицит бюджета России в 2018 году составил 2,7% ВВП
Профицит бюджета Российской Федерации в 2018 году составил около 2,746 трлн рублей, или 2,7% ВВП, сообщается в материалах Минфина.
Обновлено в 04:11
Экономика
Eni приостановила работу с «Роснефтью» на шельфе из-за санкций
Итальянская Eni была вынуждена приостановить работу с «Роснефтью» в Черном и Баренцевом морях из-за санкций, заявила «РИА Новости» председатель совета директоров компании Эмма Марчегалья.
Обновлено в 06:24
Экономика
Dyson перенесет штаб-квартиру в Сингапур
В прошлом году Dyson сообщила о том, что начнет производить электромобили в Сингапуре.
Обновлено в 13:17
Экономика
Госдума запрещает арест и взыскание из социальных выплат должников
Законопроект, вводящий запрет взыскивать с граждан денежные средства, полученные в виде социальных выплат, Госдума приняла во втором, решающем чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 22 января.
Обновлено в 03:19
Экономика
Владимир Добрынин покинул пост гендиректора Yota
Генеральный директор Yota Владимир Добрынин покидает свой пост по собственному желанию, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 06:06
Экономика
Продажи недвижимости ГК «ПИК» в 2018 году выросли на 11%
Группа компаний "ПИК" в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличила продажи недвижимости на 11% - до 210,6 млрд рублей.
Обновлено в 03:17
Экономика
Бывший глава Росприроднадзора стал президентом «Нового потока»
Бывший глава Росприроднадзора Артем Сидоров стал президентом группы компаний «Новый поток», которая управляет рядом нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).
Обновлено в 03:36
Экономика
«Газпром межрегионгаз» подтвердил сумму долгов жителей Чечни за газ
Компания «Газпром межрегионгаз» подтвердила, что сумма задолженности жителей Чеченской Республики за газ превышает 9 млрд рублей.
Обновлено в 04:28
Финансы
«ММЦБ» проводит сбор заявок на облигации объемом 30 млн рублей
Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии БО-П01 объемом 1 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.
Обновлено вчера в 07:44