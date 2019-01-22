Экономика

Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятияКоммерсантъ 15:20

Министерство финансов начинает публичные слушания по обсуждению вопроса о представлении россиянам налогового вычета за спортивные занятия. Составлением перечня физкультурно-оздоровительных услуг и организаций займется Министерство спорта.
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с чего всё началось
«Цель проекта — предоставление социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за оказанные ему организациями физкультурно-оздоровительные услуги», — сообщается
 на сайте проектов нормативных актов правительства.
News.ru07:10

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Российская газета04:59

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РБК09:26

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Газета.Ru06:08

Россияне смогут получить налоговый вычет за спортивные занятия

Коммерсантъ15:20

В России могут ввести налоговый вычет по расходам на фитнес

РИА Новости04:01
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