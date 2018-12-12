Политика
В Государственную думу внесён законопроект, который вводит административную ответственность за распространение в интернете материалов, выражающих «явное неуважение» к государству, официальным государственным символам, органам государственной власти и обществу.
RT на русском07:27
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Политика
Мэй осталась премьер-министром Великобритании
Тереза Мэй выиграла голосование по вопросу о доверии в связи с выходом страны из Евросоюза (Brexit) и осталась на посту премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 16:09
Политика
Европарламент принял резолюцию против «Северного потока — 2»
Ранее палата представителей США приняла резолюцию против «Северного потока — 2». В частности, документ призывает европейские правительства отказаться от проекта, а президента США Дональда Трампа — «использовать все доступные средства для поддержки энергетической безопасности Европы».
Обновлено в 14:48
Политика
Порошенко назвал инцидент в Керченском проливе войной
Президент Украины назвал инцидент в Керченском проливе войной, а действия российских пограничников расценил как агрессию.
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о полете Ту-160 над Карибским морем
Около 10 часов длился полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-160 над Карибским морем, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 15:35
Политика
Мадуро обвинил Болтона в подготовке плана переворота в Венесуэле
Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в среду советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в подготовке плана по его свержению и убийству.
Обновлено в 12:38
Политика
Посольство РФ в США обеспокоено состоянием здоровья Бутиной
«Изоляция в течение 22 часов в сутки неблагоприятно сказывается на состоянии ее здоровья», — цитирует сообщение ТАСС.
Обновлено в 14:35
Политика
Бывшего адвоката Трампа приговорили к трем годам тюрьмы
Бывшего адвоката президента США Дональда Трампа Майкла Коэна приговорили к трем годам тюремного заключения и штрафу почти в $2 млн.
Обновлено в 12:12
Политика
США призвали СБ ООН восстановить санкции против Ирана
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона призывает к восстановлению санкций Совбеза ООН против Ирана.
Обновлено в 11:29
Политика
ЕС намерен продлить санкции против России на 6 месяцев
Европейский совет планирует продлить экономические санкции в отношении России на полгода из-за инцидента в Азовском море, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.
Обновлено в 10:33
Политика
В Москве пропала украинская журналистка
Обновлено в 10:09
Армия и оружие
Появилось видео вертикального взлета МиГ-35 на форсаже
Телеканал "Звезда" опубликовал запись, на которой истребитель МиГ-35 совершил практически вертикальный взлет в режиме форсажа.
Обновлено в 12:47
Политика
МИД ответил на заявления США о поддержке членства Грузии в НАТО
Министерство иностранных дел России сообщило, что Москва рассматривает как провокационные заявления НАТО и США в поддержку членства Грузии в альянсе.
Обновлено в 13:59
Политика
Путин вручит премии за достижения в благотворительной деятельности
Обновлено вчера в 23:54
Политика
Пушков рассказал о подготовке фальсификации выборов президента Украины
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о подготовке президентом Украины Петром Порошенко массовой фальсификации на украинских выборах.
Обновлено в 16:00
Политика
Зорькин вручил Путину подарок в честь 25-летия Конституции
Обновлено в 11:57