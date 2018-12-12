Политика

В России могут ввести наказание за публикации с неуважением к власти
РИА Новости
вчера в 18:17

Клишас предложил дополнить статью КоАП "Мелкое хулиганство", прописав в ней ответственность за распространение в интернете материалов, "в неприличной форме выражающих явное неуважение" по отношению к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции, а также органам власти.
РИА Новостивчера в 18:17
с чего всё началось
Ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Мелкое хулиганство» предлагается
 дополнить нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти».
Коммерсантъвчера в 07:04

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Автоматически обработано 7149 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
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Бутина признала вину по одному из пунктов

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В Киеве демонтируют памятник Суворову

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УПЦ получит автокефалию 6 января

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У границ России за год обнаружили 3 тысячи иностранных самолётов

Дежурные силы радиотехнических войск России в течение 2018 года обнаружили и сопроводили около 3 тыс. боевых иностранных самолётов.
Обновлено в 17:17
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МИД России отреагировал на резолюцию ЕП против «Северного потока — 2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга прокомментировала резолюцию Европарламента с призывом остановить реализацию проекта «Северный поток — 2».
Обновлено в 03:55
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Российского историка объявили персоной нон грата в Латвии

В аэропорту Риги российскому историку Геннадию Бордюгову сообщили, что он объявлен персоной нон грата в Латвии.
Обновлено в 15:07
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МИД России и Госдеп США обсудили сотрудничество в борьбе с терроризмом

Делегации внешнеполитических ведомств России и США провели 13 декабря в Вене переговоры по вопросам совместной борьбы с терроризмом, сообщает пресс-служба МИД России.
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Трамп оценил шансы своего импичмента

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Обновлено в 15:46
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Россия обвинила Киев в готовящемся наступлении под Мариуполем

Обновлено в 07:14
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Правительство Украины предложило ввести новые санкции против России

Правительство Украины внесет на рассмотрение Совета безопасности и обороны (СНБО) предложение о новых санкциях против РФ сроком на три года, сообщается на сайте украинского кабмина.
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