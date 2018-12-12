Политика
В России могут ввести наказание за посты с неуважением к власти
В России могут ввести наказание за посты с неуважением к властиГазета.Ru15:32
Внесенный в Госдуму законопроект о наказании за публикации с неуважением к власти предлагает ввести ответственность за мелкое хулиганство, совершенное в интернете, пояснил замглавы комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.
Газета.Ru15:32
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с чего всё началось
Ст. 20.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) «Мелкое хулиганство» предлагается дополнить нормой об ответственности за распространение в интернете материалов, «в неприличной форме выражающих явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам, Конституции и органам государственной власти».Коммерсантъ07:04
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