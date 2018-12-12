с чего всё началось

Внесенный в Госдуму законопроект о наказании за публикации с неуважением к власти предлагает ввести ответственность за мелкое хулиганство, совершенное в интернете, пояснил замглавы комитета нижней палаты по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

В России могут ввести наказание за посты с неуважением к власти

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