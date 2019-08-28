Экономика

REGNUMREGNUMВ России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%

Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления. По данным издания, автором предложений выступило Министерство промышленности и торговли.
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с чего всё началось

Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%

На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.
Ведомостивчера в 17:15

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ФАС не поддерживает предложения Минпромторга по квотам производителей из РФ в госзаказе

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Эхо Москвы01:30

Минпромторг предложил установить квоту на госзаказ российских товаров в 50%

Ведомостивчера в 17:15

СМИ узнали о планах ввести квоту в 50% на госзаказ российских товаров

РБКвчера в 19:39

В госзаказе ищут российскую долю

Коммерсантъвчера в 18:42

«Ведомости» узнали о планах Минпромторга ввести квоту на госзаказ российских товаров в 50%

Интерфаксвчера в 18:35

Минпромторг предложил ввести квоту на госзаказ отечественных товаров

News.ruвчера в 20:10
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Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:24, Вашингтон
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США ужесточили пошлины против Китая

Напомним, Китай в ответ на действия Вашингтона поднимет с 1 сентября и 15 декабря ввозные пошлины на импорт товаров из США, после чего президент США Дональд Трамп объявил об ужесточении пошлин против китайской продукции до 15% вместо 10%, как планировалось раньше.
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Минэкономразвития спрогнозировало курс доллара на несколько лет

Министерство экономического развития спрогнозировало курс доллара до 2024 года. Действующий курс ЦБ — 66,4 рубля за доллар.
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Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске

Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
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Происшествия

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку в поле под Курском

В Курской области самолет Ан-2 вынужденно совершил жесткую посадку в поле. Инцидент произошел около поселка Селекционный.
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Происшествия

Суд на Кубани передал матери мальчика, которого отец сажал на цепь

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СМИ опубликовали предсмертную переписку убитой депутатом жены

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Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные 28 августа

Православные верят, что Мария вознеслась на небо. Поэтому второе название праздника - Пасха Богородицы.
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Лукашенко не поедет в Польшу из солидарности с Путиным, пишут СМИ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны, сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.
РИА Новости 09:47
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В России началось серийное производство истребителей МиГ-35

Серийное производство истребителей МиГ-35 в России стартовало.
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18-летняя дочь Брежневой поделилась романтичными фото с возлюбленным

Певица воспитывает двух дочерей: 18-летнюю Соню и девятилетнюю Сару.
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В Минске задержали участника московской акции протеста 27 июля

Милиция Белоруссии задержала в Минске участника прошедшей в Москве 27 июля протестной акции Никиту Чирцова, сообщает ОВД-Инфо со ссылкой на его бабушку.
Коммерсантъ 10:42
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Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
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Пострадавшая в Турции девочка из России умерла

Российская девочка, пострадавшая в бассейне в отеле турецкого Бодрума, скончалась в больнице, передает ТАСС.
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Росстат: в России зафиксирован рост бедности

Во вторник, 27 августа, Росстат зафиксировал рост бедности во втором квартале 2019 года.
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Захарова согласилась с правом США предлагать Дании продажу Гренландии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США имеют право предлагать Дании продажу острова Гренландия.
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Акимов предложил привлечь Бузову к пропаганде безопасности на дорогах

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Скажу, что со стороны «Зенита» есть интерес.
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Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на «Новой волне»

Пугачева и Вайкуле высмеяли выступление Лободы на "Новой волне" Галкин опубликовал очередной ролик из серии "Дамы с дюн".
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Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября

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В ФРГ носорог перевернул машину с человеком в природном парке

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Путин подписал указ о переводе полпредства ДФО во Владивосток

Президент России Владимир Путин подписал указ о переводе полпредства президента в Дальневосточном федеральном округе из Хабаровска во Владивосток, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:30
Общество

Режим ЧС ввели во Владивостоке из-за сильных дождей

Власти Владивостока объявили режим чрезвычайной ситуации в городе из-за продолжающихся сильных дождей, говорится в сообщении пресс-службы мэрии.
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В Анапе полицейских обвиняют в насилии над 17-летней волейболисткой

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Москвичам повысят минимальную пенсию с 1 сентября

С 1 января 2018 года минимальный размер пенсии в Москве составляет 17,5 тыс. рублей для неработающих пенсионеров.
Известия вчера в 11:26
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Премьер-министр Литвы сообщил, что болен раком

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сегодня, 28 августа, после заседания правительства признал, что болен раком, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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В Подмосковье зафиксировали аномальный рост популяции змей

Специалисты зафиксировали аномальный рост популяции змей на лесных территориях Московской области, правительство региона начало искать решение проблемы.
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Дмитрий Песков прокомментировал зарплаты тагильских хирургов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что медики должны получать зарплату не ниже средней по региону.
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Понсе рассказал о настрое на матч с «Брагой»

Форвард московского «Спартака» Эсекьель Понсе обещает дать бой португальской «Браге» в ответном поединке раунда плей-офф Лиги Европы.
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Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
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