На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.

с чего всё началось

Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления. По данным издания, автором предложений выступило Министерство промышленности и торговли.

В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%

Происшествия Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.

Происшествия Абызов считает «давлением на суд» новое уголовное дело против него Бывший министр по вопросам «Открытого правительства» Михаил Абызов связывает новое уголовное дело по статье о незаконном участии в предпринимательской деятельности (ст. 289 УК РФ) против него с попыткой следствия «надавить» на суд.

Религия Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.

Политика Джонсон попросил королеву приостановить работу парламента для Brexit Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратится к королеве Елизавете II c запросом о приостановке текущей сессии парламента с середины сентября до 14 октября, сообщает Sky News.

Шоу-бизнес Эммануил Виторган стал отцом четвертого ребенка в возрасте 79 лет Российский актер Эммануил Виторган в очередной стал отцом в возрасте 79 лет.

Происшествия Яшина задержали на выходе из спецприемника после четвертого ареста Муниципальный депутат Илья Яшин был снова задержан на выходе из спецприемника, где отбывал четвертый административный арест, сообщает телеканал «Дождь».

Политика Путин и Эрдоган осмотрели российский истребитель Су-57 Лидеры двух стран проводят день на авиасалоне МАКС-2019 Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели российский истребитель Су-57 на авиасалоне МАКС-2019, передает ТАСС.

Здоровье Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального минздрава Андреем Цветковым.

Политика В Косово пообещали отменить пошлины на сербские товары Правительство самопровозглашенной республики Косово, сформированное по итогам досрочных выборов, отменит пошлины в размере 100% на товары из центральной Сербии, заявил глава "МИД" кабмина в отставке и косовский "президент" в феврале-апреле 2011 года Бехджет Пацолли.

Общество Почти 34 миллиона россиян попадают в «квалификационную яму» Навыки работников или избыточны, или недостаточны для занимаемой должности Совместное исследование консалтинговой компании BCG и World Skills показало, что около 34 миллиона россиян обладают либо избыточными, либо недостаточными навыками для своей должности, попадая в "квалификационную яму", пишет РИА Новости.

Транспорт Штрафовать за выявленное камерами отсутствие ОСАГО начнут в 2020 году Водителям без полисов ОСАГО, которых вычислили по камерам, начнут штрафовать в первом квартале 2020 года, сообщил в ходе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения вице-премьер РФ Максим Акимов.

Происшествия В Волгограде 9 человек пострадали в страшном ДТП с минивэном В результате ДТП пострадали водитель и 8 пассажиров. Все они доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести.

Происшествия 16 детей заболели синдромом оборотня в Испании В Испании 16 детей заболели "синдром оборотня", из-за которого на их теле появилось аномальное количество волос.

Технологии На МАКС-2019 представлен новейший российский компьютер «БИНОМ-КА» Среди прочего на МАКС-2019 представлены и современные цифровые устройства, включая средства связи и компьютеры.

Происшествия В Кремле прокомментировали инцидент с полицейскими в Анапе В Кремле считают отвратительными инциденты в Анапе и Екатеринбурге, где сотрудников полиции подозревают в изнасилованиях.

Политика В ФСБ рассказали об увеличении потока украинских туристов в Крым В августе 2019 года число жителей Украины, пересекающих границу с Россией в Крыму, возросло до 14 тыс. человек в сутки, сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

Экономика Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.

Транспорт Огромные пробки образовались в Сочи из-за массового отъезда туристов Во вторник в соцсети "Вконтакте" пользователи пожаловались на огромную пробку на выезде из Центрального района Сочи в Лазаревский район.

Политика Коломойский предложил снять часть санкций с России Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.

Политика В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.

Авто Новый бюджетный кроссовер Geely SX11 появится в России в этом году Компания Geely может до конца текущего года вывести на российский рынок новый бюджетный кроссовер SX11.

Политика Правительство России рассмотрит проект бюджета 19 сентября Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассмотрит проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов на заседании 19 сентября.