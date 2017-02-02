Экономика
REGNUMВ России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления. По данным издания, автором предложений выступило Министерство промышленности и торговли.
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с чего всё началось
На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:15
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Происшествия
В Саратове три человека погибли в результате ДТП
Российская газета 01:59
Происшествия
12 человек оказались под завалами обрушившегося здания в Новосибирске
Как отмечается, под завалами обрушившегося здания оказались 12 человек. Уточняется, что инцидент произошел на улице Ударная.
Газета.Ru 02:17
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Общество
В Заводском районе могут построить тоннель и очистить пруд
Проходя по скверу имени Марины Расковой, Володин предложил главе Саратова Михаилу Исаеву продумать вопрос с очисткой пруда и его благоустройством.
Четвертая Власть 03:28
Экономика
Минэкономразвития составило прогноз по снижению роста доходов россиян
Министерство экономического развития РФ опубликовало свой прогноз по снижению роста реальных располагаемых доходов населения.
МонаВиста 26 августа в 23:43
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Футбол
«Краснодар» проиграл «Олимпиакосу» и выбыл из Лиги чемпионов
Футбольный клуб «Краснодар» 27 августа провел ответный матч раунда плей-офф Лиги чемпионов против греческого «Олимпиакоса» В первой игре двухматчевого противостояния «быки» на выезде проиграли со счетом 4:0, и чтобы пройти в групповой этап евротурнира, им нужно было преимущество в пять мячей.
Юга.ру вчера в 16:55
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты
Хирурги из Нижнего Тагила получат стимулирующие выплаты из-за повышенной нагрузки в июле и августе.
Известия 02:57
Политика
Болтон допустил присоединение США и Британии к «нормандскому формату»
Советник американского лидера по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты и Британия могут присоединиться к переговорам в "нормандском формате", нацеленного на урегулирование конфликта в Донбассе.
Газета.Ru 01:09
Гаджеты
Сбербанк готовит к выпуску собственную «умную» колонку
В следующем году Сбербанк может представить собственную умную колонку, сообщает портал РБК.
Sostav.ru 02:00
Происшествия
Два человека погибли при пожаре на судоверфи в Нижнем Новгороде
В одном из цехов судостроительного завода «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде произошел пожар, два человека погибли.
РБК 03:03
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Технологии
Telegram тайно готовится выпустить криптовалюту
Владельцы мессенджера Telegram тайно планируют выпустить собственную криптовалюту.
VSE42 Новости вчера в 23:33
Футбол
Ибрагимович заявил о готовности вернуться в «Манчестер Юнайтед»
Шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович выразил уверенность в том, что он может быть полезным своему бывшему клубу — «Манчестер Юнайтед».
Lenta.ru 02:53
Происшествия
Дело пары, взявшей сына на митинг, передали в Лефортовский суд
Перовский суд Москвы в среду передал в Лефортовский суд по подсудности иск прокуратуры Москвы о лишении родительских прав супругов Ольги и Дмитрия Проказовых, которые пришли на несанкционированный митинг 27 июля с малолетним сыном, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 03:40
Футбол
«Локомотив» презентовал португальского футболиста Жоау Мариу
Португальский полузащитник Жоау Мариу стал новым футболистом московского «Локомотива».
RT на русском вчера в 14:01
Происшествия
Девять человек пострадали в ДТП с минивэном в Волгограде
На окраине Волгограда минивэн опрокинулся в кювет, в аварии пострадали девять человек.
ТАСС 02:00
Экономика
В ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю.
Известия вчера в 10:23
Экономика
Дочерняя компания «Ростеха» потребовала от Boeing $120 млн
Компания "Авиакапитал-Сервис", которая является дочерней организацией "Ростеха", требует, чтобы американская корпорация Boeing возместила ей убытки в размере 120 млн долларов.
Московский Комсомолец вчера в 18:19
Армия и оружие
Новейшую систему управления для вертолета Ка-62 представили на МАКС-2019
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) представил на авиасалоне МАКС-2019 новейшую систему управления оборудованием для многоцелевого гражданского вертолета Ка-62.
ТАСС 03:01
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова назвала мангал с шашлыками «Вечным огнем»
«Вечный огонь» Волочковой многие сравнили с «блокадницей» Ольгой Бузовой.
Актуальные Новости 02:15
Политика
Путин и Эрдоган осмотрели истребитель Су-57 на МАКС-2019
Президент России Владимир Путин и лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший российский истребитель Су-57 во время посещения авиасалона МАКС-2019.
RT на русском вчера в 07:13
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия вчера в 14:13
Кино
Слух дня: Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для Disney+
Портал We Got This Covered сообщает, что студия Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для сервиса Disney+.
Мир фантастики вчера в 12:51
Футбол
«Краснодар» и «Рубин» согласовали трансфер Сорокина
Sport24.ru 03:42