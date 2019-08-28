На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.

с чего всё началось

Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления. По данным издания, автором предложений выступило Министерство промышленности и торговли.

В России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%

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