Экономика
REGNUMВ России могут ввести квоту на госзаказ отечественных товаров в 50%
Правительство России рассматривает возможность установления квоты на госзаказ отечественных товаров в размере 50%, сообщают 28 августа «Ведомости» со ссылкой на проект постановления. По данным издания, автором предложений выступило Министерство промышленности и торговли.
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с чего всё началось
На прошлой неделе Минпромторг направил его для обсуждения в Минфин, Минэкономразвития и Федеральную антимонопольную службу (ФАС). «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердил федеральный чиновник.Ведомостивчера в 17:15
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Общество
Tesla впервые предложила автострахование в США
Американская компания Tesla впервые вышла на рынок автомобильного страхования в США и начала со штата Калифорния.
ТАСС 19:36
Политика
Китай не пустил в порт Циндао американский военный корабль
Утром в среду, 28 августа, стало известно, что руководство Китая отказало кораблю Военно-морских сил Соединенных Штатов Америки в посещении китайского портового города Циндао в ближайшие дни.
Аргументы недели 00:57
Здоровье
Проект по оценке профессионализма врачей стартовал в Москве
Проект по оценке профессиональных компетенций врачей, поступающих на работу в городские поликлиники, стартовал в Москве.
Москва 24 17:24
Происшествия
Безработная художница напала с ножом на ребенка в Тбилиси
Родители останавливают женщину, и она уходит. Злоумышленницей оказалась 51-летняя безработная художница.
Известия 16:48
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Эрдоган не исключил покупки Су-35 и Су-57 вместо F-35
РИА Новости 18:38
Политика
В Госдуме поставили Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал заявление президента Грузии Саломе Зурабишвили об условиях для диалога с Россией.
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Происшествия
В Анапе двое полицейских изнасиловали несовершеннолетнюю волейболистку
Znak.com вчера в 00:51
Происшествия
В Новосибирске завершили разбор завалов после обрушения стены
Спасатели завершили разбор завалов и аварийно-спасательные работы на месте обрушения стены насосной станции в Новосибирске.
ТАСС 11:21
Политика
Южная Осетия обвинила Грузию в провокации на границе
Полиция Грузии незаконно разместила блокпост на территории Южной Осетии в районе села Цнелис.
Lenta.ru 11:43
Шоу-бизнес
Лере Кудрявцевой вызвали «Скорую» на «Новой волне»
«Давление скакнуло от жары» — объяснили случившееся друзья Кудрявцевой, срочно вызвавшие ей скорую во время обеда: лицо телеведущей вдруг стало бледным и она начала терять сознание.
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Футбол
«Реал» сообщил, что Иско выбыл на неопределённый срок из-за травмы
Мадридский футбольный клуб «Реал» сообщил, что испанский полузащитник Иско выбыл на неопределённый срок из-за повреждения.
RT на русском 06:57
Экономика
Минэкономразвития ухудшило прогнозы роста доходов россиян
Министерство считает, что в следующем году он будет почти на нуле, хотя ранее планировалось, что доходы вырастут на 1%. Как сообщил министр экономического развития Максим Орешкин, новая версия макроэкономического прогноза будет рассмотрена правительством 19 сентября.
Южный Федеральный 26 августа в 20:48
Политика
США открыли в своем посольстве в Колумбии отдел по делам Венесуэлы
Госдепартамент объявил в среду об открытии в американском посольстве в Колумбии временного "дипломатического офиса" - отдела по делам Венесуэлы.
ТАСС 12:44
Политика
Песков объяснил покупку Путиным мороженого у «той же самой» продавщицы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему глава государства не первый год в рамках Международного авиакосмического салона (МАКС) покупает мороженое у «той же самой» продавщицы, передает корреспондент РБК.
РБК 06:24
Технологии
РЖД показали беспилотный поезд «Ласточка»
РЖД впервые показали беспилотный поезд «Ласточка». Его испытания прошли на испытательном кольце в Щербинке.
ФедералПресс 06:40
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости 10:31
Космос
Тульские пряники доставили на МКС
Rusargument 16:18
Футбол
Самедов стал игроком российской команды из четвертого дивизиона
«Знамя» выступает в четвертом дивизионе.
Матч ТВ 18:06
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru 15:02
Гаджеты
Samsung готовит три Galaxy S11 и новый Galaxy Fold
Скорее всего корейская компания готовит более упрощенный вариант Galaxy Fold.
Astera 10:21
Здоровье
На занятиях «Здоровой Москвы» побывали более 40 тысяч детей
Более 40 тысяч детей посетили спортивные мероприятия на открытом воздухе, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Москва 24 14:32
Политика
В Кремле прокомментировали обсуждение в Белоруссии закупки нефти в США
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал обсуждение Белоруссией закупок нефти в США вопросом экономической целесообразности.
РИА Новости 06:44
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС 04:30
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Среднесуточный рацион россиянина состоит из 70 г белков, 108,6 г жиров и 335,4 г углеводов.
РБК 03:38
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз
Известный советский и российский актер театра и кино Эммануил Виторган стал отцом в четвертый раз в возрасте 79 лет.
Толк 04:46
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Теннис
Федерер вышел в третий круг US Open, вновь проиграв первый сет
Спорт-Экспресс 16:09